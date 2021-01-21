26 kategoride e-ticaretin 2020 yılı performansı

Ticimax, 2020 yılı e-ticaret büyüme oranlarını açıkladı. Ticimax E-ticaret Sistemleri’nin altyapı hizmetini sağladığı 10 binden fazla e-ticaret sitesinin 2020 satış ve ciro rakamlarına göre hazırlanan raporda, bazı kategorilerde rekor büyüme oranlarına ulaşıldığı görüldü. 2020’nin şampiyonu beyaz eşya ve küçük ev aletleri segmenti; en az büyüyen kategoriler ise kırtasiye ve çiçek kategorisi oldu. Kategoriler itibarıyla e-ticaretin adet ve değer bazlı 2020 yılı büyüme oranları şöyle:

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