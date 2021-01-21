26 kategoride e-ticaretin 2020 yılı performansı
E-ticaret teknolojileri altyapı sağlayıcısı Ticimax, 2020 yılı e-ticaret büyüme oranlarını açıkladı. Buna göre, kategoriler bazında en yüksek artış oranları beyaz eşya ve küçük ev aletlerinde yaşanırken, en az büyüyenler ise kırtasiye ve çiçek oldu.
Ticimax, 2020 yılı e-ticaret büyüme oranlarını açıkladı. Ticimax E-ticaret Sistemleri’nin altyapı hizmetini sağladığı 10 binden fazla e-ticaret sitesinin 2020 satış ve ciro rakamlarına göre hazırlanan raporda, bazı kategorilerde rekor büyüme oranlarına ulaşıldığı görüldü. 2020’nin şampiyonu beyaz eşya ve küçük ev aletleri segmenti; en az büyüyen kategoriler ise kırtasiye ve çiçek kategorisi oldu. Kategoriler itibarıyla e-ticaretin adet ve değer bazlı 2020 yılı büyüme oranları şöyle:
BEYAZ EŞYA VE KÜÇÜK EV ALETLERİ
2020 yılında beyaz eşya ve küçük ev aletleri segmenti adet bazında yüzde 530, tutarda ise yüzde 1700 büyüdü.
EV TEKSTİLİ
Ev tekstili ürünleri adet bazında yüzde 610, tutarda ise yüzde 320 oranında büyüdü.
GIDA
Gıda kategorisinde adet bazında yüzde 460, tutarda yüzde 530 büyüme meydana geldi.