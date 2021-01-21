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  4. 26 kategoride e-ticaretin 2020 yılı performansı

26 kategoride e-ticaretin 2020 yılı performansı

E-ticaret teknolojileri altyapı sağlayıcısı Ticimax, 2020 yılı e-ticaret büyüme oranlarını açıkladı. Buna göre, kategoriler bazında en yüksek artış oranları beyaz eşya ve küçük ev aletlerinde yaşanırken, en az büyüyenler ise kırtasiye ve çiçek oldu.

Ticimax, 2020 yılı e-ticaret büyüme oranlarını açıkladı. Ticimax E-ticaret Sistemleri’nin altyapı hizmetini sağladığı 10 binden fazla e-ticaret sitesinin 2020 satış ve ciro rakamlarına göre hazırlanan raporda, bazı kategorilerde rekor büyüme oranlarına ulaşıldığı görüldü. 2020’nin şampiyonu beyaz eşya ve küçük ev aletleri segmenti; en az büyüyen kategoriler ise kırtasiye ve çiçek kategorisi oldu. Kategoriler itibarıyla e-ticaretin adet ve değer bazlı 2020 yılı büyüme oranları şöyle:

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BEYAZ EŞYA VE KÜÇÜK EV ALETLERİ

2020 yılında beyaz eşya ve küçük ev aletleri segmenti adet bazında yüzde 530, tutarda ise yüzde 1700 büyüdü.

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EV TEKSTİLİ

 Ev tekstili ürünleri adet bazında yüzde 610, tutarda ise yüzde 320 oranında büyüdü.

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GIDA

Gıda kategorisinde adet bazında yüzde 460, tutarda yüzde 530 büyüme meydana geldi.

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