3 ihtimal öne çıkıyor: Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte masadaki rakamlar Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program'da (OVP) enflasyon hedefleri doğrultusunda, 2024 yılı için en az yüzde 40 zam bekleniyor. Zammın bu oranda gerçekleşmesi halinde asgari ücret 23.802 TL olacak. Peki masadaki rakamlar neler? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Yeni asgari ücret kaç TL olacak? İşte ayrıntılar ve masadaki rakamlar...

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı, Ocak 2024'te yürürlüğe girecek yeni asgari ücrette. Hükümet, geçtiğimiz günlerde açıkladığı Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu enflasyon hedeflerini ortaya koydu. Enflasyonun %41,5'e gerilemesi beklenirken, bu hedefler asgari ücret zammına da yansıyacak. 1 | 8

Zam için geri sayım başlarken, masadaki olası artış oranları %40, %45 ve %50 olarak gündemde. Peki yeni asgari ücret için öne çıkan zam oranları ne? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? İşte masadaki rakamlar ve asgari ücrete gelecebilecek zam miktarları... 2 | 8

Haziran 2023’te yapılan zamla birlikte asgari ücret, 11.402 TL’ye yükselmişti ve bu tutar 31 Aralık 2023’e kadar geçerli olacak. Ancak Ocak 2024’ten itibaren yeni asgari ücret devreye girecek. 2024 yılı için uygulanacak asgari ücret zammı, Aralık ayında yapılacak toplantılarda kararlaştırılacak. 3 | 8