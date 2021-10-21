30 ilde konut satış fiyatı ve geri dönüş süresi Endeksa verilerine göre, Türkiye genelinde Eylül ayı sonu itibarı ile konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 30. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 483 TL, ortalama konut fiyatı 452 bin 790 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 20 yıl. Yıllık değer artışı en yüksek olan iller Aydın, Muğla ve Balıkesir olarak sıralandı. İşte 30 ilde tablo...

Türkiye genelinde eylül ayında 147 bin 143 adet konut satışı gerçekleşti. Konut satışları bir önceki aya göre göre yüzde 4, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 8 arttı. 1 | 34

Konut satışlarında İstanbul 28 bin 229 konut satışı ve 19 ile en yüksek paya sahip oldu. Endeksa verilerine göre, Türkiye genelinde Eylül ayı sonu itibarı ile konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 30 seviyesinde gerçekleşti. 2 | 34

Ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 483 TL, ortalama konut fiyatı 452 bin 790 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi ise 20 yıl oldu. 3 | 34