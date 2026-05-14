30 metrekare alanda başladı şimdi ihracat hedefliyor: Otonom sistemle kontrollü üretim
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Mehmet Doğan, deneme amacıyla başladığı topraksız çilek üretimini yıllar içinde büyüterek 4 bin metrekarelik modern seraya taşıdı. Genç girişimci, üretim kapasitesini artırıp ilerleyen dönemde ihracata yönelmeyi hedefliyor.
Lüleburgaz’a bağlı Ovacık köyünde yaşayan Doğan, bölgede çileğe olan talebin yüksek olmasına rağmen üretimin sınırlı olduğunu fark ederek 2020 yılında 30 metrekarelik küçük bir sera kurdu.
İlk etapta farklı çilek türleri üzerinde verim, kalite ve aroma denemeleri gerçekleştiren Doğan, yapılan testlerin ardından “Sabrina” çeşidinde karar verdi.
Üretim alanı 4 bin metrekareye çıktı
Üretimini aşamalı olarak büyüten genç girişimci, sera alanını 2022 yılında 300 metrekareye, 2026 yılı başında ise 4 bin metrekareye yükseltti.
Otomasyon destekli sulama ve iklimlendirme sistemlerinin bulunduğu serada 72 bin çilek fidesiyle üretim yapılıyor. Gün aşırı gerçekleştirilen hasatta ortalama 500 kilogram çilek elde edilirken, ürünler iç piyasada satışa sunuluyor.
Çiftçi bir ailede büyüdüğünü anlatan Doğan, artan talep doğrultusunda kendi imkanlarıyla üretime başladığını söyledi.
Bu yıl yaklaşık 50 ton ürün hedeflediklerini belirten Doğan, üretim sürecini kontrollü şekilde büyütmeye önem verdiklerini ifade etti.
Çilek üretiminin dikkat ve yoğun emek istediğini dile getiren Doğan, “Burada kademe kademe büyüyüp süreci en iyi şekilde gözlemleyip hata yapmadan doğru ve emin adımlarla ilerlemek istemiştik. Şimdi onu başardık. Asıl amacımız 30-35 bin metrekarelik alanda üretim yapıp ihracat gerçekleştirmek.” dedi.
Otonom sistemlerle kontrollü üretim
Serada teknolojinin sunduğu imkanlardan faydalandıklarını aktaran Doğan, sulama, ilaçlama ve iklimlendirme işlemlerinin otonom sistemlerle kontrollü şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.
Topraksız tarımın geleneksel üretime kıyasla daha yüksek verim sağladığını belirten Doğan, “Açık alanda birim başına yaklaşık 500 gram ürün alınabilirken, bu sistem sayesinde 1 kilograma kadar verim elde edebiliyoruz.” diye konuştu.
Su tasarrufuna dikkat çekti
Küresel ısınma ve azalan su kaynaklarına dikkat çeken Doğan, topraksız tarımın ciddi oranda su tasarrufu sağladığını ifade etti.
Geleneksel yöntemlerde 1 kilogram çilek üretimi için yaklaşık 50 litre su harcandığını belirten Doğan, bu sistemde aynı miktardaki üretim için yaklaşık 1 litre su kullanıldığını sözlerine ekledi.