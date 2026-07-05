35 yaş altındakilerin serveti ne kadar? Gençlerin finansal karnesi açıklandı!
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son araştırması, 35 yaş altındaki gençlerin finansal tablosunu ortaya çıkardı. 35 yaş altında ortalama net servet 39 bin dolar seviyesinde kalırken, tasarruf ve yatırımlara rağmen borç yükü servet birikiminin önündeki en büyük engel oldu. Ancak buna rağmen birikimlere devam eden genç yatırımcılar için iki eğilim öne çıktı.
Fed'in yayımladığı son Tüketici Finansmanı Araştırması, 35 yaş altındakilerin finansal görünümüne ışık tuttu.
Araştırmaya göre bu yaş grubunun ortalama net serveti 39 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 823 bin TL) seviyesinde bulunuyor.
Servet yaşla birlikte hızla artıyor
35 yaş altındaki bireyler, kariyerlerinin ve yatırım yolculuklarının henüz başında yer alıyor.
Bu nedenle ortalama net servet, 35-44 yaş grubundaki 135 bin 300 dolarlık seviyenin oldukça gerisinde kalıyor.
Gelir artışı, tasarrufların büyümesi ve konut sahibi olunması servetin yaş ilerledikçe yükselmesini sağlıyor.
Yatırım yapanların sayısı artıyor
Araştırma, gençlerin önemli bölümünün yatırım yapmaya başladığını gösteriyor.
Katılımcıların yüzde 54'ü hisse senedine yatırım yaparken, ortalama yatırım büyüklüğü 12 bin dolara ulaşıyor.
Emeklilik hesabı bulunanların oranı ise yüzde 50 olurken, bu hesaplardaki ortalama birikim 18 bin 880 dolar seviyesinde bulunuyor.
Araç ve konut sahipliği öne çıkıyor
35 yaş altındaki Amerikalıların yüzde 81'inin en az bir aracı var.
Araçların ortalama değeri 24 bin dolar olarak hesaplanırken, katılımcıların yüzde 39'u ise ev sahibi konumunda.
Bu gruptaki konutların ortalama değeri 250 bin dolar seviyesinde bulunuyor.
Borçlar net serveti baskılıyor
Fed verileri, gençlerin tasarruf yapmasına ve yatırım portföyü oluşturmasına rağmen yüksek borç yükünün net serveti aşağı çektiğini ortaya koyuyor.
Bazı genç yetişkinler ise sahip oldukları varlıklardan daha fazla borç taşıdığı için negatif net servete sahip bulunuyor.
Ancak gelirin artması, borçların azalması ve yatırımların büyümesiyle birlikte net servetin zaman içinde önemli ölçüde değişebileceği ifade ediliyor.
Düzenli takip öneriliyor
Finans uzmanları, net servetin belirli aralıklarla hesaplanmasının mali ilerlemeyi görmenin en sağlıklı yollarından biri olduğunu savunuyor.
Özellikle genç yaşlarda önemli olanın mevcut servet seviyesi değil, finansal tablonun her geçen yıl daha güçlü hale gelmesi olduğu belirtiliyor.