35 yaş altındakilerin serveti ne kadar? Gençlerin finansal karnesi açıklandı!

Bazı genç yetişkinler ise sahip oldukları varlıklardan daha fazla borç taşıdığı için negatif net servete sahip bulunuyor.

Ancak gelirin artması, borçların azalması ve yatırımların büyümesiyle birlikte net servetin zaman içinde önemli ölçüde değişebileceği ifade ediliyor.