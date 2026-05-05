Google Haberler

4 aylık enflasyon sonrası zam tablosu netleşti, kim ne kadar alacak?

Nisan ayı enflasyon verisiyle birlikte maaş zamları şekillenmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için artış oranı yüzde 14,64’e ulaşırken, memur ve memur emeklilerinde zam yüzde 10,51 olarak hesaplandı.

4 aylık enflasyon sonrası zam tablosu netleşti, kim ne kadar alacak? - Resim: 1

Türkiye’de milyonlarca emekli ve memurun gözü temmuz zammına çevrilmiş durumda.

1 17
4 aylık enflasyon sonrası zam tablosu netleşti, kim ne kadar alacak? - Resim: 2

Açıklanan ilk 4 aylık enflasyon verileri, maaş artış oranlarını büyük ölçüde netleştirdi.

2 17
4 aylık enflasyon sonrası zam tablosu netleşti, kim ne kadar alacak? - Resim: 3

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 14,64 olarak kesinleşirken, memur ve memur emeklileri için bu oran yüzde 10,51 seviyesine ulaştı.

3 17
4 aylık enflasyon sonrası zam tablosu netleşti, kim ne kadar alacak? - Resim: 4

Ocak-nisan dönemine ilişkin enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan yüzde 14,64 oranında zam alacak.

4 17
4 aylık enflasyon sonrası zam tablosu netleşti, kim ne kadar alacak? - Resim: 5

Memur ve memur emeklilerinde ise toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı birlikte hesaplanarak zam oranı yüzde 10,51 oldu.

5 17
4 aylık enflasyon sonrası zam tablosu netleşti, kim ne kadar alacak? - Resim: 6

Memur maaş artışında enflasyon farkı belirleyici oldu. İlk 4 ayda yüzde 11’lik toplu sözleşme zammının aşılmasıyla birlikte yüzde 3,28 oranında enflasyon farkı oluştu. Bu farkla birlikte memur zammı yüzde 10,51’e yükseldi.

6 17
4 aylık enflasyon sonrası zam tablosu netleşti, kim ne kadar alacak? - Resim: 7

Zam oranlarının kesinleşmesi için mayıs ve haziran ayı enflasyon verileri bekleniyor. Bu iki verinin eklenmesiyle birlikte temmuz ayında uygulanacak nihai zam oranları ortaya çıkacak.

7 17
4 aylık enflasyon sonrası zam tablosu netleşti, kim ne kadar alacak? - Resim: 8

Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları anketine göre yılın ilk 6 ayında enflasyonun yüzde 18,5 seviyesine ulaşması bekleniyor.

8 17
4 aylık enflasyon sonrası zam tablosu netleşti, kim ne kadar alacak? - Resim: 9

Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 18,5’e kadar çıkabilecek.

9 17
4 aylık enflasyon sonrası zam tablosu netleşti, kim ne kadar alacak? - Resim: 10

Aynı senaryoda memur ve memur emeklileri için zam oranının yüzde 14,23 seviyesine ulaşabileceği hesaplanıyor. 

10 17
4 aylık enflasyon sonrası zam tablosu netleşti, kim ne kadar alacak? - Resim: 11

Bu oran, enflasyon farkının artmasıyla birlikte yukarı yönlü revize edilebilir.

11 17
4 aylık enflasyon sonrası zam tablosu netleşti, kim ne kadar alacak? - Resim: 12

Mevcut hesaplamalara göre 61 bin 890 TL olan en düşük memur maaşı, yüzde 14,23 zam senaryosunda yaklaşık 70 bin 697 TL’ye çıkabilir.

12 17
4 aylık enflasyon sonrası zam tablosu netleşti, kim ne kadar alacak? - Resim: 13

Benzer şekilde memur emeklilerinde de maaşlar önemli ölçüde artış gösterecek.

13 17
4 aylık enflasyon sonrası zam tablosu netleşti, kim ne kadar alacak? - Resim: 14

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 20 bin TL seviyesinde olan taban aylığın da yükselmesi bekleniyor. 

14 17
4 aylık enflasyon sonrası zam tablosu netleşti, kim ne kadar alacak? - Resim: 15

Yüzde 14,64 zamla bu rakam 22 bin 928 TL’ye, yüzde 18,5 senaryosunda ise 23 bin 700 TL’ye ulaşabilir.

15 17
4 aylık enflasyon sonrası zam tablosu netleşti, kim ne kadar alacak? - Resim: 16

Tüm bu hesaplamalar, temmuz ayında açıklanacak son verilerle kesinleşecek.

16 17
4 aylık enflasyon sonrası zam tablosu netleşti, kim ne kadar alacak? - Resim: 17

Milyonlarca vatandaş için maaş artışlarının nihai şekli, önümüzdeki iki aylık enflasyon rakamlarına bağlı olacak.

17 17