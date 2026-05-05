4 aylık enflasyon sonrası zam tablosu netleşti, kim ne kadar alacak?
Nisan ayı enflasyon verisiyle birlikte maaş zamları şekillenmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için artış oranı yüzde 14,64’e ulaşırken, memur ve memur emeklilerinde zam yüzde 10,51 olarak hesaplandı.
Türkiye’de milyonlarca emekli ve memurun gözü temmuz zammına çevrilmiş durumda.
Açıklanan ilk 4 aylık enflasyon verileri, maaş artış oranlarını büyük ölçüde netleştirdi.
Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 14,64 olarak kesinleşirken, memur ve memur emeklileri için bu oran yüzde 10,51 seviyesine ulaştı.
Ocak-nisan dönemine ilişkin enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan yüzde 14,64 oranında zam alacak.
Memur ve memur emeklilerinde ise toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı birlikte hesaplanarak zam oranı yüzde 10,51 oldu.
Memur maaş artışında enflasyon farkı belirleyici oldu. İlk 4 ayda yüzde 11’lik toplu sözleşme zammının aşılmasıyla birlikte yüzde 3,28 oranında enflasyon farkı oluştu. Bu farkla birlikte memur zammı yüzde 10,51’e yükseldi.
Zam oranlarının kesinleşmesi için mayıs ve haziran ayı enflasyon verileri bekleniyor. Bu iki verinin eklenmesiyle birlikte temmuz ayında uygulanacak nihai zam oranları ortaya çıkacak.
Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları anketine göre yılın ilk 6 ayında enflasyonun yüzde 18,5 seviyesine ulaşması bekleniyor.
Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 18,5’e kadar çıkabilecek.
Aynı senaryoda memur ve memur emeklileri için zam oranının yüzde 14,23 seviyesine ulaşabileceği hesaplanıyor.
Bu oran, enflasyon farkının artmasıyla birlikte yukarı yönlü revize edilebilir.
Mevcut hesaplamalara göre 61 bin 890 TL olan en düşük memur maaşı, yüzde 14,23 zam senaryosunda yaklaşık 70 bin 697 TL’ye çıkabilir.
Benzer şekilde memur emeklilerinde de maaşlar önemli ölçüde artış gösterecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 20 bin TL seviyesinde olan taban aylığın da yükselmesi bekleniyor.
Yüzde 14,64 zamla bu rakam 22 bin 928 TL’ye, yüzde 18,5 senaryosunda ise 23 bin 700 TL’ye ulaşabilir.
Tüm bu hesaplamalar, temmuz ayında açıklanacak son verilerle kesinleşecek.
Milyonlarca vatandaş için maaş artışlarının nihai şekli, önümüzdeki iki aylık enflasyon rakamlarına bağlı olacak.