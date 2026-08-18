400 bin çalışanı ilgilendiriyor: Emeklilik için yeni düzenleme

Bakanlıklar prensipte anlaştı

Düzenlemeye ilişkin ilgili bakanlıkların prensipte anlaşmaya vardığı belirtilirken, teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenlemenin kanun teklifine dönüştürülerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor.

Mevcut uygulamada anne veya baba, ebeveynlik nedeniyle yarı zamanlı çalışma hakkından yararlandığında çalışmadığı döneme ilişkin primlerini daha sonra ödeyebiliyor. Ancak bu imkandan memurlar ve işçiler yararlanabilirken sözleşmeli personel kapsam dışında kalıyor.