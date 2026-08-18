400 bin çalışanı ilgilendiriyor: Emeklilik için yeni düzenleme
Nüfus Politikaları Kurulu'nun gündemine gelen yeni düzenlemeyle, yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanan sözleşmeli personele eksik primlerini sonradan ödeme imkanı getirilmesi planlanıyor. İlgili bakanlıkların prensipte uzlaştığı düzenlemenin yasalaşması halinde sözleşmeli personel, çalışmadığı döneme ait primlerini tamamlayarak emeklilikte eksik gün kaybı yaşamayacak. Düzenleme 400 binden fazla sözleşmeli personeli ilgilendiriyor.
Ebeveynlerin yarı zamanlı çalışma hakkına ilişkin yeni bir düzenleme için hazırlık yapılıyor. Nüfus Politikaları Kurulu'nun gündemine gelen düzenlemeyle, sözleşmeli personele de prim telafisi hakkı tanınması öngörülüyor.
Düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde yarı zamanlı çalışan sözleşmeli personel, çalışmadığı süre nedeniyle oluşan eksik prim günlerini daha sonra ödeme imkanına kavuşacak. Böylece çalışanlar emeklilik için gerekli prim günlerini tamamlayabilecek.
Bakanlıklar prensipte anlaştı
Düzenlemeye ilişkin ilgili bakanlıkların prensipte anlaşmaya vardığı belirtilirken, teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenlemenin kanun teklifine dönüştürülerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor.
Mevcut uygulamada anne veya baba, ebeveynlik nedeniyle yarı zamanlı çalışma hakkından yararlandığında çalışmadığı döneme ilişkin primlerini daha sonra ödeyebiliyor. Ancak bu imkandan memurlar ve işçiler yararlanabilirken sözleşmeli personel kapsam dışında kalıyor.
Hazırlanan düzenlemeyle sözleşmeli personelin de aynı haktan faydalanmasının önü açılacak. Teklifin Meclis'te kabul edilmesi durumunda yarı zamanlı çalışan sözleşmeli personel, eksik kalan primlerini sonradan ödeyebilecek.
400 binden fazla sözleşmeli personeli ilgilendiriyor
Çalışma hayatında 400 binin üzerinde sözleşmeli personel bulunuyor. Yarı zamanlı çalışma uygulamasına başvuran mevcut çalışan sayısının ise yaklaşık 22 bin olduğu belirtiliyor.