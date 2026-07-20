44 yıllık restoran zinciri 275'ten fazla şubesini kapattı

AVM restoranlarının ortak kaderi

Steak Escape'in yaşadığı süreç sektörde tek örnek değil. Hot Sam Pretzels, Orange Julius'un bağımsız mağazaları, Arthur Treacher's Fish & Chips, Great Steak & Potato Co., Ranch 1 ve Boardwalk Fries gibi bir dönem AVM'lerin vazgeçilmez markaları olan birçok zincir de yıllar içinde yüzlerce şubesini kapatmak zorunda kaldı.