44 yıllık restoran zinciri 275'ten fazla şubesini kapattı
ABD'de bir dönemin en popüler AVM restoran zincirlerinden Steak Escape, yıllardır sürdürdüğü yeniden yapılanma hamlelerine rağmen küçülmeyi durduramadı. Yaklaşık 300 restorana ulaşan marka, bugün yalnızca 20 şubeyle faaliyet gösteriyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
ABD'de alışveriş merkezlerine yönelik ilginin sanıldığı kadar azalmadığı ortaya çıktı. Placer.ai'nin Mayıs 2026 AVM Endeksi'ne göre kapalı alışveriş merkezlerindeki ziyaretçi trafiği yıllık bazda yüzde 2,7 artarken, açık hava alışveriş merkezlerinde bu oran yüzde 5,5'e ulaştı.
Buna karşın alışveriş merkezi sayısındaki düşüş, özellikle faaliyetlerini AVM yemek katlarına dayandıran restoran zincirlerini olumsuz etkilemeye devam ediyor.
1982'de kuruldu, hızla büyüdü
1982 yılında Ohio'nun Columbus kentinde kurulan Steak Escape, müşterilerin önünde hazırladığı biftekli sandviçleriyle kısa sürede büyük bir başarı yakaladı. Özellikle Philly Cheesesteak sandviçleriyle tanınan marka, ABD genelinde hızla yayılırken yurt dışına da açıldı.
2000'li yılların başında şirketin dünya genelindeki restoran sayısı yaklaşık 300'e ulaşırken, bunların önemli bölümü franchise modeliyle faaliyet gösteriyordu. Marka, Meksika ve Bahreyn gibi ülkelerde de şube açmıştı.
Yeniden yapılanma sonuç vermedi
AVM ziyaretçi sayılarındaki gerilemenin ardından Steak Escape farklı konseptlerle büyümeye çalıştı.
Şirket, bağımsız restoranlar açtı, menüsünü genişletti, daha sağlıklı ürünleri satışa sundu, "Steak Escape Sandwich Grill" adıyla yeniden markalaştı ve araç servisli restoran konseptlerini devreye aldı. 2015 yılında ise yoğun çalışanlara hitap eden "Express" modeli tanıtıldı.
Ancak tüm bu adımlar markanın uzun yıllardır devam eden küçülme sürecini tersine çeviremedi.
Restoran sayısı 20'ye kadar geriledi
Şirketin internet sitesindeki mağaza bilgilerine göre Steak Escape bugün yalnızca altı eyalette faaliyet gösteren 20 restorana sahip.
Bu tablo, zincirin zirve dönemindeki yaklaşık 300 restoranlık ağıyla kıyaslandığında dikkat çekici bir küçülmeye işaret ediyor.
AVM restoranlarının ortak kaderi
Steak Escape'in yaşadığı süreç sektörde tek örnek değil. Hot Sam Pretzels, Orange Julius'un bağımsız mağazaları, Arthur Treacher's Fish & Chips, Great Steak & Potato Co., Ranch 1 ve Boardwalk Fries gibi bir dönem AVM'lerin vazgeçilmez markaları olan birçok zincir de yıllar içinde yüzlerce şubesini kapatmak zorunda kaldı.
Öte yandan Panda Express ise AVM odaklı modelden bağımsız restoran konseptine geçişi başarıyla tamamlayan nadir markalar arasında yer aldı. Bugün ABD genelinde 2.374 restorana ulaşan zincirin satışlarının yüzde 10'undan daha azı AVM şubelerinden geliyor.
Steak Escape ise tüm dönüşüm çabalarına rağmen AVM merkezli iş modelinden tam anlamıyla uzaklaşamayarak, bir zamanların güçlü restoran zincirlerinden biri olmasına rağmen bugün sınırlı sayıda şubeyle faaliyetini sürdürüyor.