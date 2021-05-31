5 adımda Nefes Kredisi: Başvurular yarın başlıyor KOBİ'lere finansman desteği sağlamak amacıyla hayata geçirilen Nefes Kredisi'ne başvurular ne zaman başlıyor, uygulamadan kimler yararlanabilecek? İşte tüm ayrıntılar...

Kimler başvurabilecek?

Destekten yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda önceki yıla göre yüzde 25 kayıp yaşayan, Ticaret, Deniz Ticaret, Sanayi, Ticaret ve Sanayi veya Ticaret Borsası’na kayıtlı üyeler yararlanabilecek. 1 | 5

Ne kadar kredi alınabilecek?

2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. 2 | 5

Kredi faizi ve ödemeler nasıl yapılacak?

İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlayacak uygulamada, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. Uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olarak belirlendi. 3 | 5