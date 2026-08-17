5 kovanla başladılar, üretimi katladılar: Şimdi aile ekonomisine destek oluyorlar

5 kovanla başladı, 21 kovana ulaştı

Üreticilerden Ayşe Geyik ise Çamlıca Mahallesi’nin sahip olduğu doğal yapının arıcılık açısından önemli bir avantaj sunduğunu belirtti.

Bölgenin bitki çeşitliliğini üretime dönüştürdüklerini ifade eden Geyik, "Mahallemizde açılan kursa 41 kişi katıldı. Verilen 5 kovan desteğiyle başladığım arıcılıkta şu an 21 kovana ulaştım. Doğamız çok güzel. Kekik, yonca, geven, üçgül gibi pek çok çiçek çeşidine sahibiz. Bize bu imkanı sağlayan Enerjisa Üretim ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.