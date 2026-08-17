5 kovanla başladılar, üretimi katladılar: Şimdi aile ekonomisine destek oluyorlar
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde 5’er kovan desteğiyle arıcılığa başlayan kadın girişimciler, üç yılda üretimlerini büyüttü. Kovan sayılarını 20’nin üzerine çıkaran kadınlar, bu yıl toplam 3 ton bal sağımı yaparak aile ekonomisine katkı sağladı.
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde yürütülen proje kapsamında arıcılık eğitimi alan kadın girişimciler, kendilerine verilen kovanlarla başladıkları üretimi büyüttü. Projeden yararlanan 20 kadın, kovan sayılarını artırarak hem bal üretimini sürdürüyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.
Yahyalı Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Yahyalı Belediyesi ve Enerjisa Üretim işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, Çamlıca Mahallesi’nde yaşayan kadınlara 2023 yılında arıcılık eğitimi verildi.
Eğitimi başarıyla tamamlayıp arıcılık belgesi almaya hak kazanan 41 kursiyere 5’er arı kovanı desteğinde bulunuldu.
Üç yılda üretim kapasitesi arttı
Proje sonrasında verilen teknik eğitimler ve sahada gerçekleştirilen takiplerle üretim kapasitesini geliştiren 20 kadın girişimci, bölgenin zengin bitki örtüsünden yararlanarak bal üretimine yöneldi.
Üç yıl içinde kovan sayılarını artıran kadınlar, arıcılığı sürdürülebilir bir gelir kaynağı haline getirdi. Üreticiler bu yıl toplam 3 ton bal sağımı gerçekleştirdi.
Projeden faydalanan üreticilerden Rakibe Değirmenci, arıcılığa verilen 5 kovan desteğiyle başladığını anlattı.
Kovan sayısını zaman içinde artırdığını belirten Değirmenci, "Zamanla arılar çoğaldı ve şu an 28 kovanımız oldu. Bu sene verimlerimiz oldukça güzel. Hasada ve üretime kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.
5 kovanla başladı, 21 kovana ulaştı
Üreticilerden Ayşe Geyik ise Çamlıca Mahallesi’nin sahip olduğu doğal yapının arıcılık açısından önemli bir avantaj sunduğunu belirtti.
Bölgenin bitki çeşitliliğini üretime dönüştürdüklerini ifade eden Geyik, "Mahallemizde açılan kursa 41 kişi katıldı. Verilen 5 kovan desteğiyle başladığım arıcılıkta şu an 21 kovana ulaştım. Doğamız çok güzel. Kekik, yonca, geven, üçgül gibi pek çok çiçek çeşidine sahibiz. Bize bu imkanı sağlayan Enerjisa Üretim ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
Bölgenin florası bal üretimine katkı sağlıyor
Kovan sayısını 28’e yükselttiğini belirten Eralp de bu yıl üretimde yüksek verim elde ettiklerini söyledi.
Eralp, "Bu yıl verimimiz çok iyiydi. Balımızı aldık, satışını yaptık ve üretmeye devam ediyoruz. Bölgedeki geven, yonca, ardıç ve kekik çiçekleri sayesinde arılarımız kaliteli bal ve polen getirdi." diye konuştu.