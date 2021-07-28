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5 soruda banka kredisi ile emeklilik

Sigortalılara banka kredi ile emeklilik imkanı sunuldu. İşte SGK ile 3 bankanın imzaladığı protokolün ayrıntıları...

Yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlabilecek sigortalılara, banka kredisi ile emeklilik imkanı sunulacak.

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Yaklaşık 32 bin sigortalının faydalanabileceği kredi ile emekliliğin detayları...

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Krediden kimler faydalanabilecek?

Birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda 4/B'den yani eski Bağ-Kur kapsamında yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,

Bağ-Kur prim borcu olup, ödemesi durumunda 4/A'dan yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, primini kendi ödeyenler dediğimiz Ek-5 ve Ek-6 kapsamında çalışanlardan birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,

Hizmet borçlanması nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar ile geçmiş dönemde durdurulan hizmet sürelerini ihya etmek isteyen sigortalılar faydalanabilecek.

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Hangi bankalar kredi verecek?

Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokole imza atan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi olanağı sunacak.

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