5 soruda banka kredisi ile emeklilik
Sigortalılara banka kredi ile emeklilik imkanı sunuldu. İşte SGK ile 3 bankanın imzaladığı protokolün ayrıntıları...
Yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlabilecek sigortalılara, banka kredisi ile emeklilik imkanı sunulacak.
Yaklaşık 32 bin sigortalının faydalanabileceği kredi ile emekliliğin detayları...
Krediden kimler faydalanabilecek?
Birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda 4/B'den yani eski Bağ-Kur kapsamında yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,
Bağ-Kur prim borcu olup, ödemesi durumunda 4/A'dan yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, primini kendi ödeyenler dediğimiz Ek-5 ve Ek-6 kapsamında çalışanlardan birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,
Hizmet borçlanması nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar ile geçmiş dönemde durdurulan hizmet sürelerini ihya etmek isteyen sigortalılar faydalanabilecek.
Hangi bankalar kredi verecek?
Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokole imza atan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi olanağı sunacak.