500 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka güncel oranlar
2025'in son çeyreğinde bankaların ihtiyaç kredilerine olan ilgi artarken, 500 bin TL'lik 12 ay vadeli krediler için faiz oranları yüzde 3,6 ile yüzde 4,6 arasında değişiyor. Aylık taksitler 55 bin TL seviyesinden başlarken, toplam geri ödeme tutarı 716 bin TL'ye kadar çıkıyor. Vatandaşlar, en avantajlı kredi seçeneğini bulmak için bankaların güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor. Peki, 12 ay vadeli 500 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarı ne kadar? İşte bankaların Ekim 2025 itibarıyla sunduğu faiz oranları, aylık taksitler ve toplam ödeme tutarları…
Vatandaşların eğitim, sağlık, ev tadilatı, taşıt alımı ya da ani nakit ihtiyaçlarını karşılamak için en çok başvurduğu kredi türü ihtiyaç kredileri olmaya devam ediyor. Ürün ve hizmet alımlarında sıkça tercih edilen bu kredilerdeki faiz oranları ve vade seçenekleri ise bankalara göre değişiklik gösteriyor.
Peki, bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarında son durum ne?
İşte Ekim 2025 itibarıyla banka banka 12 ay vadeli 500 bin TL ihtiyaç kredisinin faiz oranı, aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme planı...
ICBC Bank Turkey
(Hesaplı Kredi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,58
Aylık Taksit: 59.488,21 TL
Toplam Ödeme: 716.733,52 TL
GARANTİ BBVA
(Borç Kapatma Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,44
Aylık Taksit: 58.895,31 TL
Toplam Ödeme: 709.618,72 TL
GARANTİ BBVA
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,34
Aylık Taksit: 58.473,58 TL
Toplam Ödeme: 704.557,96 TL
ZİRAAT KATILIM
(İhtiyaç Finansmanı)
Faiz Oranı: Yüzde 4,19
Aylık Taksit: 57.843,77 TL
Toplam Ödeme: 696.625,24 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,19
Aylık Taksit: 57.843,77 TL
Toplam Ödeme: 697.000,24 TL
ENPARA
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,94
Aylık Taksit: 56.801,53 TL
Toplam Ödeme: 681.618,36 TL
VAKIF KATILIM
(İhtiyaç Finansmanı)
Faiz Oranı: Yüzde 3,89
Aylık Taksit: 56.594,20 TL
Toplam Ödeme: 681.630,40 TL
N KOLAY
(Bes Teminatlı Kredi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,79
Aylık Taksit: 56.180,68 TL
Toplam Ödeme: 676.668,16 TL
YAPI KREDİ
(3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,69
Aylık Taksit: 55.768,68 TL
Toplam Ödeme: 672.099,16 TL
QNB
(Yeni Müşterilere Özel)
Faiz Oranı: Yüzde 3,64
Aylık Taksit: 55.563,24 TL
Toplam Ödeme: 669.633,88 TL
DENİZBANK
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,61
Aylık Taksit: 55.440,16 TL
Toplam Ödeme: 668.156,92 TL