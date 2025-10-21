Vatandaşların eğitim, sağlık, ev tadilatı, taşıt alımı ya da ani nakit ihtiyaçlarını karşılamak için en çok başvurduğu kredi türü ihtiyaç kredileri olmaya devam ediyor. Ürün ve hizmet alımlarında sıkça tercih edilen bu kredilerdeki faiz oranları ve vade seçenekleri ise bankalara göre değişiklik gösteriyor.

Peki, bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarında son durum ne?

İşte Ekim 2025 itibarıyla banka banka 12 ay vadeli 500 bin TL ihtiyaç kredisinin faiz oranı, aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme planı...