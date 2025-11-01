Google Haberler

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde banka banka son getiri durumu...

Yatırımlarını mevduat faizlerinde değerlendirmek isteyen vatandaşlar bankaların mevduat faizlerini yakından takibe devam ediyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası faizlerde düşüş yaşanırken bankalar arasında en yüksek oran yüzde 48 olarak öne çıkıyor. İşte 1 Kasım 2025 itibarıyla banka banka mevduat faizleri oranları ve 500 bin TL'nin aylık getirisi...

Remziye Karakuş
500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde banka banka son getiri durumu...

GETİR FİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 16.273,97
Vade Sonu Tutar: 516.273,97

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde banka banka son getiri durumu...

TEB
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 16.635,61 TL
Vade Sonu Tutar: 516.635,61 TL

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde banka banka son getiri durumu...

AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 41,50
Net Kazanç: 15.008,22
Vade Sonu Tutar: 515.008,22 TL

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde banka banka son getiri durumu...

QNB
Faiz Oranı: Yüzde 45,75
Net Kazanç: 16.545,2 TL
Vade Sonu Tutar: 516.545,2 TL

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde banka banka son getiri durumu...

TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 14.827,39
Vade Sonu Tutar: 514.827,39 TL

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde banka banka son getiri durumu...

ON
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 16.997,26 TL
Vade Sonu Tutar: 516.997,26 TL

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde banka banka son getiri durumu...

FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 17.358,91 TL
Vade Sonu Tutar: 517.358,91 TL

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde banka banka son getiri durumu...

ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 17.358,91 TL
Vade Sonu Tutar: 517.358,91 TL

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde banka banka son getiri durumu...

CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 16.635,61 TL
Vade Sonu Tutar: 516.635,61 TL

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde banka banka son getiri durumu...

ODEABANK
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 14.465,76 TL
Vade Sonu Tutar: 514.465,76 TL

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde banka banka son getiri durumu...

YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 44,0
Net Kazanç: 15.912,33 TL
Vade Sonu Tutar: 515.912,33 TL

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde banka banka son getiri durumu...

HSBC
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 16.273,97 TL
Vade Sonu Tutar: 516.373,97 TL

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde banka banka son getiri durumu...

GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 14.827,39 TL
Vade Sonu Tutar: 514.827,39 TL

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde banka banka son getiri durumu...

HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 13.380,83 TL
Vade Sonu Tutar: 513.380,83

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde banka banka son getiri durumu...

DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 42,75
Net Kazanç: 15.460,28 TL
Vade Sonu Tutar: 515.460,28 TL

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde banka banka son getiri durumu...

ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 31
Net Kazanç: 11.210,96 TL
Vade Sonu Tutar: 511.210,96 TL

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde banka banka son getiri durumu...

ENPARA
Faiz Oranı: Yüzde 34
Net Kazanç: 12.295,89 TL
Vade Sonu Tutar: 512.295,89 TL

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde banka banka son getiri durumu...

ANADOLUBANK
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 517.358,91 TL
Vade Sonu Tutar: 517.358,91 TL

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde banka banka son getiri durumu...

VAKIFBANK
Faiz Oranı: Yüzde 43,50
Net Kazanç: 15.731,5 TL
Vade Sonu Tutar: 515.731,5 TL

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde banka banka son getiri durumu...

ŞEKERBANK
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 14.827,39 TL
Vade Sonu Tutar: 514.827,39 TL

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde banka banka son getiri durumu...

ING
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 16.997,26 TL
Vade Sonu Tutar: 516.997,26 TL

