500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde banka banka son getiri durumu...
Yatırımlarını mevduat faizlerinde değerlendirmek isteyen vatandaşlar bankaların mevduat faizlerini yakından takibe devam ediyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası faizlerde düşüş yaşanırken bankalar arasında en yüksek oran yüzde 48 olarak öne çıkıyor. İşte 1 Kasım 2025 itibarıyla banka banka mevduat faizleri oranları ve 500 bin TL'nin aylık getirisi...
GETİR FİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 16.273,97
Vade Sonu Tutar: 516.273,97
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 16.635,61 TL
Vade Sonu Tutar: 516.635,61 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 41,50
Net Kazanç: 15.008,22
Vade Sonu Tutar: 515.008,22 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 45,75
Net Kazanç: 16.545,2 TL
Vade Sonu Tutar: 516.545,2 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 14.827,39
Vade Sonu Tutar: 514.827,39 TL
ON
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 16.997,26 TL
Vade Sonu Tutar: 516.997,26 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 17.358,91 TL
Vade Sonu Tutar: 517.358,91 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 17.358,91 TL
Vade Sonu Tutar: 517.358,91 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 16.635,61 TL
Vade Sonu Tutar: 516.635,61 TL
ODEABANK
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 14.465,76 TL
Vade Sonu Tutar: 514.465,76 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 44,0
Net Kazanç: 15.912,33 TL
Vade Sonu Tutar: 515.912,33 TL
HSBC
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 16.273,97 TL
Vade Sonu Tutar: 516.373,97 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 14.827,39 TL
Vade Sonu Tutar: 514.827,39 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 13.380,83 TL
Vade Sonu Tutar: 513.380,83
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 42,75
Net Kazanç: 15.460,28 TL
Vade Sonu Tutar: 515.460,28 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 31
Net Kazanç: 11.210,96 TL
Vade Sonu Tutar: 511.210,96 TL
ENPARA
Faiz Oranı: Yüzde 34
Net Kazanç: 12.295,89 TL
Vade Sonu Tutar: 512.295,89 TL
ANADOLUBANK
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 517.358,91 TL
Vade Sonu Tutar: 517.358,91 TL
VAKIFBANK
Faiz Oranı: Yüzde 43,50
Net Kazanç: 15.731,5 TL
Vade Sonu Tutar: 515.731,5 TL
ŞEKERBANK
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 14.827,39 TL
Vade Sonu Tutar: 514.827,39 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 16.997,26 TL
Vade Sonu Tutar: 516.997,26 TL