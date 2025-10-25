500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu
Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 39,5'e çekti. Bankaların mevduat faizleri yatırımcılar için yeniden kritik bir gündem başlığı haline geldi. Bazı bankaların faiz oranları düşerken, tasarruflarını güvence altına almak isteyenler yeni oranları yakından izliyor. Peki 25 Ekim 2025 tarihi itibarıyla mevduat faizlerinde güncel tablo nasıl? 32 gün vadeli 500 bin TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 15.787,24 TL
Vade Sonu Tutar: 515.787,24 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 13.919,35 TL
Vade Sonu Tutar: 513.919,35 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 15.215,87 TL
Vade Sonu Tutar: 515.215,87 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 42,5
Net Kazanç: 15.369,86 TL
Vade Sonu Tutar: 515.369,86 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 46,25
Net Kazanç: 14.718,9 TL
Vade Sonu Tutar: 514.718,9 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 15.045,18 TL
Vade Sonu Tutar: 515.045,18 TL
ON
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 14.860,92 TL
Vade Sonu Tutar: 514.860,92 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 14.688,11 TL
Vade Sonu Tutar: 514.688,11 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 15.215,87 TL
Vade Sonu Tutar: 515.215,87 TL
HSBC
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 14.570,18 TL
Vade Sonu Tutar: 514.570,18 TL
ODEABANK
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 14.089,93 TL
Vade Sonu Tutar: 514.089,93 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 44,5
Net Kazanç: 16.346,59 TL
Vade Sonu Tutar: 516.346,59 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 43,5
Net Kazanç: 15.731,51 TL
Vade Sonu Tutar: 515.731,51 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 15.189,04 TL
Vade Sonu Tutar: 515.189,04 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 15.189,04 TL
Vade Sonu Tutar: 515.189,04 TL
ENPARA
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 14.465,75 TL
Vade Sonu Tutar: 514.465,75 TL
ANADOLUBANK
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 17.358,9 TL
Vade Sonu Tutar: 517.358,9 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 13.742,47 TL
Vade Sonu Tutar: 513.742,47 TL
VAKIFBANK
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 15.189,04 TL
Vade Sonu Tutar: 515.189,04 TL
ŞEKERBANK
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 13.742,47 TL
Vade Sonu Tutar: 513.742,47 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 14.688,11 TL
Vade Sonu Tutar: 514.688,11 TL