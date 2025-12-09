Google Haberler

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu

Bankaların mevduat faizleri yatırımcılar için kritik bir gündem başlığı haline geldi. Bazı bankaların faiz oranları yüzde 52'ye kadar yükselirken, tasarruflarını güvence altına almak isteyenler yeni oranları yakından izliyor. Peki 9 Aralık 2025 tarihi itibarıyla mevduat faizlerinde güncel tablo nasıl? 500 bin TL'nin 32 günlük net kazancı hangi bankada ne kadar oldu? İşte güncel tablo…

Damla Kaya
500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 1

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 31
Net Kazanç: 11.210,96 TL
Vade Sonu Tutar: 511.210,96 TL

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 2

Enpara

Faiz Oranı: Yüzde 34
Net Kazanç: 12.295,89 TL
Vade Sonu Tutar: 512.295,89 TL

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 3

ICBC

Faiz Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 13.019,18 TL
Vade Sonu Tutar: 513.019,18 TL

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 4

Halkbank (E-Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 13.380,82 TL
Vade Sonu Tutar: 513.380,82 TL

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 5

İş Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 14.104,11 TL
Vade Sonu Tutar: 514.104,11 TL

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 6

Şekerbank

Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 14.465,76 TL
Vade Sonu Tutar: 514.465,76 TL

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 7

Garanti BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 14.827,39 TL
Vade Sonu Tutar: 514.827,39 TL

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 8

Odea (Yeni Vadeli Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 14.827,39 TL
Vade Sonu Tutar: 514.827,39 TL

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 9

Hayat Finans

Faiz Oranı: Yüzde 41,29
Net Kazanç: 14.932,28 TL
Vade Sonu Tutar: 514.932,28 TL

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 10

NKolay

Faiz Oranı: Yüzde 41,50
Net Kazanç: 15.463,01 TL
Vade Sonu Tutar: 515.463,01 TL

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 11

Akbank

Faiz Oranı: Yüzde 41,50
Net Kazanç: 15.008,22 TL
Vade Sonu Tutar: 515.008,22 TL

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 12

DenizBank

Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 15.189,04 TL
Vade Sonu Tutar: 515.189,04 TL

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 13

VakıfBank

Faiz Oranı: Yüzde 43,50
Net Kazanç: 15.731,50 TL
Vade Sonu Tutar: 515.731,50 TL

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 14

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 44,25
Net Kazanç: 16.002,74 TL
Vade Sonu Tutar: 516.002,74 TL

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 15

GetirFinans

Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 15.912,33 TL
Vade Sonu Tutar: 515.912,33 TL

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 16

Yapı Kredi

Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 15.912,33 TL
Vade Sonu Tutar: 515.912,33 TL

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 17

Odea - Oksijen Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 16.273,97 TL
Vade Sonu Tutar: 516.273,97 TL

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 18

HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 16.273,97 TL
Vade Sonu Tutar: 516.273,97 TL

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 19

ING

Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 16.635,61 TL
Vade Sonu Tutar: 516.635,61 TL

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 20

Anadolubank

Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 16.635,61 TL
Vade Sonu Tutar: 516.635,61 TL

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 21

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 16.635,61 TL
Vade Sonu Tutar: 516.635,61 TL

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 22

Fibabanka

Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 16.635,61 TL
Vade Sonu Tutar: 516.635,61 TL

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 23

CepteTEB

Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 16.635,61 TL
Vade Sonu Tutar: 516.635,61 TL

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 24

Alternatif Bank

Faiz Oranı: Yüzde 46,50
Net Kazanç: 16.816,44 TL
Vade Sonu Tutar: 516.816,44 TL

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 25

ON Dijital

Faiz Oranı: Yüzde 46,50
Net Kazanç: 16.816,44 TL
Vade Sonu Tutar: 516.816,44 TL

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 26

TurkishBank

Faiz Oranı: Yüzde 52
Net Kazanç: 18.805,48 TL
Vade Sonu Tutar: 518.805,48 TL

