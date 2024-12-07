500 bin TL'nin getirisi belli oldu! Mevduat faizlerinde son durum: En çok getiri sağlayan bankalar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 21 Kasım 2024 tarihinde yaptığı açıklamada Kasım ayı faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, üst üste 8. ayda da faiz oranını yüzde 50'de sabit tutma kararı aldı. Faiz oranları ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda, vatandaşlar "En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor?" ve "Mevduatta en çok getiri sağlayan banka hangisi?" gibi sorularla aramalar yapmaya devam ediyor.

Bu süreçte bankalar, 32 gün vade ile 500 bin TL'ye kadar en yüksek faiz oranları sunarak yatırımcıları çekmeye çalışıyor. Ancak faiz oranlarındaki küçük değişiklikler, yatırımcıların getiri beklentilerini şekillendiriyor. Mevduat faizi getirileri, bankaların faiz oranları ve vadelerinin yanı sıra ekonomik beklentilere bağlı olarak farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle, vatandaşlar faiz oranları konusunda bankalar arasında araştırmalarını sürdürüyor. İşte 32 gün vadeyle 500 bin TL mevduata en çok getiriyi sağlayan bankalar...