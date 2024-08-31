53 ilde 747 muhtelif arsa satışa çıkıyor: İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerdeki satış fiyatları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye'deki 53 ilde 747 muhtelif arsayı satışa çıkardı. İstanbul’da 71, Ankara’da da 138 muhtelif arsanın satışının gerçekleşeceği tarihlerde duyuruldu. Muhtelif arsalar yüzde 25 peşin, 24 ay vade avantajıyla satışa çıkacak. Peki, İstanbul, Ankara ve diğer illerde kaç arsa, ne zaman satışa çıkacak? İşte satışa sunulan arsaların fiyat listesi...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan yapılan duyuruya göre, İstanbul’da 71 muhtelif arsa 12 Eylül’de, Ankara’da 138 muhtelif arsa 10 Eylül’de, Adana’da 34 muhtelif arsa ve Muğla’da da 41 muhtelif arsa 11 Eylül’de, Mersin’de 76 muhtelif arsa ise yine 12 Eylül’de satışa çıkacak. 1 | 42

24 ay vade fırsatı Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı bulunuyor. Bakanlık, yatırım yapmak isteyenler için peşin ödemelerde yüzde 20 indirim avantajı da sunuyor. Ayrıca sanayi yatırımı, konut yapımı veya çiftçilik için kullanılabilecek arsalar da farklı metre karelerde ve uygun fiyatlarla satışa sunulacak. 2 | 42

Açık artırmalar 10-11-12 Eylül günleri saat 10.30'da Ankara Çankaya’da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Konferans Salonu Mustafa Kemal Mahallesi’nde ve İstanbul’da ise Halkalı’da TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu’nda yapılacak. İnternet üzerinden de teklif verilebilecek olan açık artırma toplantısına katılacak gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde Emlak Yönetim'in ilgili banka hesabına katılım teminatı tutarı yatırması gerekiyor. İşte Türkiye genelinde satışa sunulacak 747 muhtelif arsanın fiyat listesi... 3 | 42