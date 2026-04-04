5G'ye geçişte tarifelere zam yapılacak mı? Resmi açıklama geldi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G’ye geçiş sürecinde vatandaşın tarifelerine zam yapılmayacağını açıkladı. Uraloğlu aynı zamanda, aktif edilen yeni teknolojinin günlük hayatta ciddi hız artışı sağlayacağını ifade etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G süreci ve tarifelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, 5G çalışmalarının uzun süredir devam ettiğini belirterek, sürecin aşamalarını anlattı.
CNN Türk canlı yayınına çıkan Uraloğlu, “2016'da 4,5G'ye geçtiğimizden hemen sonra başladığımız bir süreç. 2019'da lisanslarını verdik geçen yıl ihalesini yaptık. 3 milyar 534 milyon dolarlık hazineye katkı oldu. Birincil amacımız bu hizmeti sunmak. 1 Nisan itibarıyla devreye alındı. Vatandaşıma pratikte günlük hayatta 10 kat hız getirecek” dedi.
Bazı eleştirilere de değinen Uraloğlu, "'Ben 10 kata ulaşamadım' diye eleştiri yapanlar oldu. Sizin baz istasyonuna uzaklığına göre mevcut hızınız 10 kat hıza ulaşmayabilir ama 2 yıl içinde bu sorunları da çözeceğiz” ifadelerini kullandı.
Hasdal-İstanbul hattı için akıllı yol sistemi
Bakan Uraloğlu, Hasdal-İstanbul hattında yürütülen çalışmalara da değindi. Uraloğlu, bu projede birden fazla hedef bulunduğunu belirtti.
“30 milyon civarında 5G'ye uyumlu telefonumuz var. Hasdal-İstanbul arasındaki yol hakkında bir kaç amacımız var. Birinci amacımız can-mal güvenliği. İkinci amacımız ulaşım altyapılarının daha yüksek kapasitede kullanılması. 40 km'lik bir yola ulak yerli baz istasyonları ve sensörler yerleştirdik” diyen Uraloğlu, sistemin araçlarla iletişim kuracağını söyledi.
Uraloğlu, “Aracın yolla haberleşmesini sağlıyoruz. Aracın uyumlu olması lazım ya da cep telefonu uygulamasını indirmeniz lazım. Bu uygulama ile yolda kazalar, acil durum araçları itfaiye ambulans, yağış durumu gibi birçok durumu bildirecek” dedi.
Bu altyapının ilerleyen süreçte farklı şehirlerde de yaygınlaştırılacağını ifade eden Uraloğlu, “Antalya ve Ankara Çevre Yolu'nda da hizmete alacağız. Otonom sürüşe destek verecek bir altyapı kuruluyor” diye konuştu.
"5G’ye geçişte zam olmayacak"
Tarifelerle ilgili tartışmalara da değinen Bakan Uraloğlu, zam iddialarına net yanıt verdi.
Uraloğlu, BTK’nın fiyat düzenlemelerine dikkat çekerek, “BTK yılda 2 kez tavan fiyat yayınlıyor. Hiçbir operatör onun üzerine geçemez. Biz Nisan ve son baharda bunları güncelliyoruz. 4,5G'den 5G'ye geçişte kesinlikle bir zam ya da tarife değişikliği olmayacak” dedi.