7 yıl sonra ilk yaşandı: Yabancıların aralıkta en çok aldığı ve sattığı hisseler belli oldu!

Yabancı yatırımcıların aralık ayına ve 2025 yılına ilişkin borsa işlemleri belli oldu. Yabancılar aralık ayında Borsa İstanbul’da net alıcı tarafta olurken 7 yılın ardından ilk kez yıllık bazda alıcılı tarafta yer aldı. İşte yabancı yatırımcıların aralıkta en çok aldığı ve sattığı hisseler...

Borsa İstnabul'da yabancı yatırımcının aralık ayına ilişkin hisse alım ve satım verileri açılandı. Buna göre yabancılar aralık ayında da alıcı tarafta yer alırken 7 yıl sonra ilk kez yılı alıcı tarafta kapattı.

Yabancılar 2025 yılının tamamında 358,3 milyar dolar hisse alırken 354,4 milyar dolar tutarında hisse satarak net 3,94 milyar dolar hisse aldı.

En son 2017 yılında net giriş yaşanmıştı.

Yabancılar 2025'te 9 ay net alım yaparken yalnızca mart, ekim ve kasım aylarında net satıcılı tarafta yer aldı.

Yabancıların aralık ayında en çok net alım yaptığı hisseler ve tutarları şöyle:

Akbank (AKBNK): 107,4 milyon dolar

Türk Hava Yolları (THYAO): 78,9 milyon dolar

Tüpraş (TUPRS): 56,5 milyon dolar

Yapı Kredi (YKBNK): 48,3 milyon dolar

Bim Mağazalar (BIMAS): 44,9 milyon dolar

Sabancı Holding (SAHOL): 31,4 milyon dolar

İş Bankası (ISCTR): 31,3 milyon dolar

Hektaş (HEKTS): 21,3 milyon dolar

Coca Cola (CCOLA): 20,6 milyon dolar

Ülker (ULKER): 14,6 milyon dolar

Yabancıların aralık ayında en çok net satış yaptığı hisseler ve tutarları ise şöyle:

Sasa Polyester (SASA): 86,6 milyon dolar

Türk Traktör (TTRAK): 22 milyon dolar

Şişecam (SISE): 13,66 milyon dolar

Turkcell (TCELL): 13,64 milyon dolar

Alfa Solar Enerji (ALFAS): 7,8 milyon dolar

Arçelik (ARCLK): 7,38 milyon dolar

Pegasus (PGSUS): 7,37 milyon dolar

Gübretaş (GUBRF): 6,2 milyon dolar

Emlak Konut GYO (EKGYO): 5,8 milyon dolar

Cates Elektrik (CATES): 5,4 milyon dolar

