7 yıl sonra ilk yaşandı: Yabancıların aralıkta en çok aldığı ve sattığı hisseler belli oldu!
Yabancı yatırımcıların aralık ayına ve 2025 yılına ilişkin borsa işlemleri belli oldu. Yabancılar aralık ayında Borsa İstanbul’da net alıcı tarafta olurken 7 yılın ardından ilk kez yıllık bazda alıcılı tarafta yer aldı. İşte yabancı yatırımcıların aralıkta en çok aldığı ve sattığı hisseler...
Borsa İstnabul'da yabancı yatırımcının aralık ayına ilişkin hisse alım ve satım verileri açılandı. Buna göre yabancılar aralık ayında da alıcı tarafta yer alırken 7 yıl sonra ilk kez yılı alıcı tarafta kapattı.
Yabancılar 2025 yılının tamamında 358,3 milyar dolar hisse alırken 354,4 milyar dolar tutarında hisse satarak net 3,94 milyar dolar hisse aldı.
En son 2017 yılında net giriş yaşanmıştı.
Yabancılar 2025'te 9 ay net alım yaparken yalnızca mart, ekim ve kasım aylarında net satıcılı tarafta yer aldı.
Yabancıların aralık ayında en çok net alım yaptığı hisseler ve tutarları şöyle:
Akbank (AKBNK): 107,4 milyon dolar
Türk Hava Yolları (THYAO): 78,9 milyon dolar
Tüpraş (TUPRS): 56,5 milyon dolar
Yapı Kredi (YKBNK): 48,3 milyon dolar
Bim Mağazalar (BIMAS): 44,9 milyon dolar
Sabancı Holding (SAHOL): 31,4 milyon dolar
İş Bankası (ISCTR): 31,3 milyon dolar
Hektaş (HEKTS): 21,3 milyon dolar
Coca Cola (CCOLA): 20,6 milyon dolar
Ülker (ULKER): 14,6 milyon dolar
Yabancıların aralık ayında en çok net satış yaptığı hisseler ve tutarları ise şöyle:
Sasa Polyester (SASA): 86,6 milyon dolar
Türk Traktör (TTRAK): 22 milyon dolar
Şişecam (SISE): 13,66 milyon dolar
Turkcell (TCELL): 13,64 milyon dolar
Alfa Solar Enerji (ALFAS): 7,8 milyon dolar
Arçelik (ARCLK): 7,38 milyon dolar
Pegasus (PGSUS): 7,37 milyon dolar
Gübretaş (GUBRF): 6,2 milyon dolar
Emlak Konut GYO (EKGYO): 5,8 milyon dolar
Cates Elektrik (CATES): 5,4 milyon dolar