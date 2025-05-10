70 milyon liraya dayandı: İstanbul'da ev fiyatlarının en pahalı olduğu semtler belli oldu!
Taşı toprağı altın olan İstanbul'da, konut fiyatları adeta zirveye tırmanıyor. Artan talep, kentsel dönüşüm projeleri ve inşaat maliyetlerindeki yükseliş, şehrin dört bir yanında kira ve satış fiyatlarını rekor seviyelere taşıyor. Orta gelirli vatandaşlar için İstanbul'da ev sahibi olmak neredeyse bir hayale dönüşürken, yatırımcıların iştahı ise her geçen gün daha da kabarıyor. Bazı semtlerdeki konut fiyatları ise dudakları uçuklatıyor. Gayrimenkul analiz sitesi Endeksa, İstanbul'da ev fiyatlarının en pahalı olduğu mahalleler i sıraladı.
Megakent İstanbul, yüksek kira fiyatlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Kentte deprem, kentsel dönüşüm, konut kredisindeki faiz oranları, enflasyon, artan inşaat maliyetleri derken fiyatlar da yükselmeye devam ediyor.
Bazı semtlerdeki konut fiyatları 70 milyon TL'ye dayanmış durumda.
Gayrimenkul analiz sitesi Endeksa’nın verilerine göre, konutların metrekare fiyatları 200 bin TL’yi geçti.
Beşiktaş, Sarıyer, Beykoz gibi kentin lüks kabul edilen semtlerinde fiyatlar dudak uçuklatıyor.
Gayrimenkul yatırımcıları ise gözlerini bu semtlere çevirdi.
Amortisman süresi 50 yıla yaklaştı
Konut fiyatların yüksek olduğu semtlerde yatırımın geri dönüş süresi de uzuyor. Bazı mahallelerde amortisman süresi 50 yıla yaklamış durumda.
Ev fiyatlarının en pahalı olduğu semtler
İşte Endeksa'nın 2025 nisan ayı verilerine göre İstanbul'da ev fiyatlarının en pahalı olduğu semtler...