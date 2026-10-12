71 ekonomist tahvil faizi tahminini yükseltti: Borsalarda risk büyüyor

Gelişmekte olan ekonomilerde dolar cinsinden borçlanan şirketler ve kamu kurumları, yüksek ABD faizlerinden etkilenebilir. Yeni borçlanmalarda daha yüksek maliyetlerle karşılaşılması finansman baskısını artırabilir. Doların ayrıca güçlenmesi halinde yerel para cinsinden borç yükü de ağırlaşabilir; ancak faiz artışı her zaman doların yükselmesine yol açmıyor.