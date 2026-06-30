72 saat sonra belli olacak! Memur ve emekli maaş zammında son hesap!
Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alan vatandaşın gözü 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 17,81, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 13,56 oranında zam öngörülüyor. Beklentilerin gerçekleşmesi halinde yeni maaşlar ve sosyal yardım ödemeleri de netleşecek.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz'da haziran ayı enflasyonunu açıklayacak. Böylece yılın ilk altı aylık enflasyon oranı kesinleşirken, memur ve emekli maaş zamları ile çok sayıda sosyal yardım ödemesinin yeni tutarı da belli olacak.
Yılın ilk beş ayında kümülatif enflasyon yüzde 16,60 olarak gerçekleşti. Aylık enflasyon oranları sırasıyla ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94, nisanda yüzde 4,18 ve mayısta yüzde 1,71 olarak kaydedildi.
Bu verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beş aylık zam oranı şimdiden yüzde 16,60'a ulaştı. Nihai oran ise haziran enflasyonuyla kesinleşecek.
Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentisi ortalama yüzde 1,04 seviyesinde bulunuyor.
Bu tahminin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranı yüzde 17,81'e yükselecek.
Buna göre en düşükten en yükseğe kadar tüm emekli maaşları aynı oranda artacak.
Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının birleşiminden oluşuyor.
İlk beş aylık verilere göre zam oranı yüzde 12,41 seviyesinde bulunurken, haziran enflasyonunun beklentilere paralel gelmesi durumunda enflasyon farkıyla birlikte toplam artışın yüzde 13,56 olması bekleniyor.
Beklentilere göre hazırlanan maaş tablosunda uzman doktor, profesör, mühendis, polis memuru, öğretmen, hemşire, teknisyen ve memur gibi birçok kamu görevlisinin temmuz ayında alacağı tahmini yeni maaşlar hesaplandı.
Nihai rakamlar ise TÜİK'in açıklayacağı haziran enflasyonu sonrasında kesinleşecek.
Temmuz ayında belirlenecek yeni memur maaş katsayısı yalnızca maaşları değil, sosyal yardım ödemelerini de etkileyecek.
Engelli aylığı, evde bakım yardımı ve 65 yaş aylığı gibi devlet destekleri de yeni katsayı doğrultusunda artırılacak.
Bu nedenle açıklanacak enflasyon verisi yaklaşık 2 milyon sosyal yardım hak sahibini de doğrudan ilgilendiriyor.
3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisi; memurlar, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile sosyal yardım alan vatandaşlar dahil yaklaşık 25 milyon kişiyi doğrudan etkileyecek.
Zam oranları ve yeni ödeme tutarları, açıklanacak resmi verilerin ardından kesinlik kazanacak.