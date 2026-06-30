72 saat sonra belli olacak! Memur ve emekli maaş zammında son hesap!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz'da haziran ayı enflasyonunu açıklayacak. Böylece yılın ilk altı aylık enflasyon oranı kesinleşirken, memur ve emekli maaş zamları ile çok sayıda sosyal yardım ödemesinin yeni tutarı da belli olacak.