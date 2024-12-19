75 bin TL'yi buldu! Banka banka 0 faizli kredi ve nakit avansta son durum! (Aralık 2024)
2024 sonuna gelinirken pek çok vatandaş nakit ihtiyaçlarını karşılamak için 0 faizli kredi ve nakit avans gibi fırsatları araştırmaya başladı. Bankalar 2024 Aralık ayında 75 bin TL'ye varan 0 faizli kredi ve nakit avans fırsatı sunuyor. Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi ve nakit avans veriyor? 0 faizli kredi ve nakit avansta son durum ne? İşte ayrıntılar...
2024 yılının sonuna yaklaşırken bankalar, nakit ihtiyacı olan müşterileri için 0 faizli kredi ve nakit avans kampanyalarını hızlandırdı. Aralık ayı itibarıyla 75 bin TL'ye kadar faizsiz kredi ve nakit avans imkanı sunan bankalar, yılın son günlerinde vatandaşlara önemli fırsatlar sunuyor.
Kampanya kapsamında sunulan krediler, 12 aya varan vade seçenekleri ve uygun geri ödeme planlarıyla cazip hale geliyor. Faizsiz kredi imkanı, vatandaşların yıl sonu nakit ihtiyaçlarını düşük maliyetle karşılamalarını sağlıyor. İşte 0 faizli kredi ve nakit avansta son durum...
ON DİJİTAL BANKACILIK
3 ay vadeli 15.000 TL'ye varan kredi
Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)
Toplam: 15.000 TL
ALBARAKA
6 ay vadeli 15.000 TL'ye varan Finansman
Faiz oranı: Yüzde 0
Toplam: 15.000 TL