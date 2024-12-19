75 bin TL'yi buldu! Banka banka 0 faizli kredi ve nakit avansta son durum! (Aralık 2024)

2024 yılının sonuna yaklaşırken bankalar, nakit ihtiyacı olan müşterileri için 0 faizli kredi ve nakit avans kampanyalarını hızlandırdı. Aralık ayı itibarıyla 75 bin TL'ye kadar faizsiz kredi ve nakit avans imkanı sunan bankalar, yılın son günlerinde vatandaşlara önemli fırsatlar sunuyor.

1 | 11