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  4. 75 bin TL'yi buldu! Banka banka 0 faizli kredi ve nakit avansta son durum! (Aralık 2024)

75 bin TL'yi buldu! Banka banka 0 faizli kredi ve nakit avansta son durum! (Aralık 2024)

2024 sonuna gelinirken pek çok vatandaş nakit ihtiyaçlarını karşılamak için 0 faizli kredi ve nakit avans gibi fırsatları araştırmaya başladı. Bankalar 2024 Aralık ayında 75 bin TL'ye varan 0 faizli kredi ve nakit avans fırsatı sunuyor. Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi ve nakit avans veriyor? 0 faizli kredi ve nakit avansta son durum ne? İşte ayrıntılar...

2024 yılının sonuna yaklaşırken bankalar, nakit ihtiyacı olan müşterileri için 0 faizli kredi ve nakit avans kampanyalarını hızlandırdı. Aralık ayı itibarıyla 75 bin TL'ye kadar faizsiz kredi ve nakit avans imkanı sunan bankalar, yılın son günlerinde vatandaşlara önemli fırsatlar sunuyor.

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Kampanya kapsamında sunulan krediler, 12 aya varan vade seçenekleri ve uygun geri ödeme planlarıyla cazip hale geliyor. Faizsiz kredi imkanı, vatandaşların yıl sonu nakit ihtiyaçlarını düşük maliyetle karşılamalarını sağlıyor. İşte 0 faizli kredi ve nakit avansta son durum...

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ON DİJİTAL BANKACILIK

3 ay vadeli 15.000 TL'ye varan kredi

Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Toplam: 15.000 TL

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ALBARAKA

6 ay vadeli 15.000 TL'ye varan Finansman

Faiz oranı: Yüzde 0

Toplam: 15.000 TL

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