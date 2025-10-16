Google Haberler

750 bin liranın günlük getirisi ne kadar? Bir günlük faiz nasıl hesaplanır?

Bankaların mevduat faiz oranları yatırımcıların yeniden en çok araştırdığı konular arasında. Özellikle bazı bankaların faizleri yüzde 48 seviyesine kadar çıkarken, parasını risksiz şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar "Günlük mevduat faizleri ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki 16 Ekim 2025 itibarıyla bankalarda 1 gün vadeli mevduat faiz oranları kaç TL kazandırıyor? 750 bin TL’si olan bir yatırımcı günlük ne kadar faiz geliri elde edebilir?

Remziye Karakuş
750 bin liranın günlük getirisi ne kadar? Bir günlük faiz nasıl hesaplanır? - Resim: 1

AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 745,89 TL
Vade Sonu Tutar: 750.745,89 TL

1 19
750 bin liranın günlük getirisi ne kadar? Bir günlük faiz nasıl hesaplanır? - Resim: 2

ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 717,07 TL
Vade Sonu Tutar: 750.717,07 TL

2 19
750 bin liranın günlük getirisi ne kadar? Bir günlük faiz nasıl hesaplanır? - Resim: 3

ON
Faiz Oranı: Yüzde 47,5
Net Kazanç: 697,86 TL
Vade Sonu Tutar: 750.697,86 TL

3 19
750 bin liranın günlük getirisi ne kadar? Bir günlük faiz nasıl hesaplanır? - Resim: 4

FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 717,07 TL
Vade Sonu Tutar: 750.717,07 TL

4 19
750 bin liranın günlük getirisi ne kadar? Bir günlük faiz nasıl hesaplanır? - Resim: 5

TEB
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 675,82 TL
Vade Sonu Tutar: 750.675,82 TL

5 19
750 bin liranın günlük getirisi ne kadar? Bir günlük faiz nasıl hesaplanır? - Resim: 6

GETİR FİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 681,47 TL
Vade Sonu Tutar: 750.681,47 TL

6 19
750 bin liranın günlük getirisi ne kadar? Bir günlük faiz nasıl hesaplanır? - Resim: 7

HSBC
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 701,82 TL
Vade Sonu Tutar: 750.701,82 TL

7 19
750 bin liranın günlük getirisi ne kadar? Bir günlük faiz nasıl hesaplanır? - Resim: 8

ODEABANK
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 686,56 TL
Vade Sonu Tutar: 750.686,56 TL

8 19
750 bin liranın günlük getirisi ne kadar? Bir günlük faiz nasıl hesaplanır? - Resim: 9

YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 762,84 TL
Vade Sonu Tutar: 750.762,84 TL

9 19
750 bin liranın günlük getirisi ne kadar? Bir günlük faiz nasıl hesaplanır? - Resim: 10

DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 35,75
Net Kazanç: 606,04 TL
Vade Sonu Tutar: 750.606,04 TL

10 19
750 bin liranın günlük getirisi ne kadar? Bir günlük faiz nasıl hesaplanır? - Resim: 11

ANADOLUBANK
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 813,7 TL
Vade Sonu Tutar: 750.813,7 TL

11 19
750 bin liranın günlük getirisi ne kadar? Bir günlük faiz nasıl hesaplanır? - Resim: 12

VAKIFBANK
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 745,89 TL
Vade Sonu Tutar: 750.745,89 TL

12 19
750 bin liranın günlük getirisi ne kadar? Bir günlük faiz nasıl hesaplanır? - Resim: 13

HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 33
Net Kazanç: 559,42 TL
Vade Sonu Tutar: 750.559,42 TL

13 19
750 bin liranın günlük getirisi ne kadar? Bir günlük faiz nasıl hesaplanır? - Resim: 14

ING
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 717,07 TL
Vade Sonu Tutar: 750.717,07 TL

14 19
750 bin liranın günlük getirisi ne kadar? Bir günlük faiz nasıl hesaplanır? - Resim: 15

TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 40.5
Net Kazanç: 686,56 TL
Vade Sonu Tutar: 750.686,56 TL

15 19
750 bin liranın günlük getirisi ne kadar? Bir günlük faiz nasıl hesaplanır? - Resim: 16

GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 25
Net Kazanç: 423,80 TL
Vade Sonu Tutar: 750.423,80 TL

16 19
750 bin liranın günlük getirisi ne kadar? Bir günlük faiz nasıl hesaplanır? - Resim: 17

ENPARA
Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 627,22TL
Vade Sonu Tutar: 750.627,22TL

17 19
750 bin liranın günlük getirisi ne kadar? Bir günlük faiz nasıl hesaplanır? - Resim: 18

ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 31
Net Kazanç: 525,52 TL
Vade Sonu Tutar: 750.525,52 TL

18 19
750 bin liranın günlük getirisi ne kadar? Bir günlük faiz nasıl hesaplanır? - Resim: 19

ICBC
Faiz Oranı: Yüzde 31.5
Net Kazanç: 533,99 TL
Vade Sonu Tutar: 750.533,99 TL

19 19