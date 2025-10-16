750 bin liranın günlük getirisi ne kadar? Bir günlük faiz nasıl hesaplanır?
Bankaların mevduat faiz oranları yatırımcıların yeniden en çok araştırdığı konular arasında. Özellikle bazı bankaların faizleri yüzde 48 seviyesine kadar çıkarken, parasını risksiz şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar "Günlük mevduat faizleri ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki 16 Ekim 2025 itibarıyla bankalarda 1 gün vadeli mevduat faiz oranları kaç TL kazandırıyor? 750 bin TL’si olan bir yatırımcı günlük ne kadar faiz geliri elde edebilir?
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 745,89 TL
Vade Sonu Tutar: 750.745,89 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 717,07 TL
Vade Sonu Tutar: 750.717,07 TL
ON
Faiz Oranı: Yüzde 47,5
Net Kazanç: 697,86 TL
Vade Sonu Tutar: 750.697,86 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 717,07 TL
Vade Sonu Tutar: 750.717,07 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 675,82 TL
Vade Sonu Tutar: 750.675,82 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 681,47 TL
Vade Sonu Tutar: 750.681,47 TL
HSBC
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 701,82 TL
Vade Sonu Tutar: 750.701,82 TL
ODEABANK
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 686,56 TL
Vade Sonu Tutar: 750.686,56 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 762,84 TL
Vade Sonu Tutar: 750.762,84 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 35,75
Net Kazanç: 606,04 TL
Vade Sonu Tutar: 750.606,04 TL
ANADOLUBANK
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 813,7 TL
Vade Sonu Tutar: 750.813,7 TL
VAKIFBANK
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 745,89 TL
Vade Sonu Tutar: 750.745,89 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 33
Net Kazanç: 559,42 TL
Vade Sonu Tutar: 750.559,42 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 717,07 TL
Vade Sonu Tutar: 750.717,07 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 40.5
Net Kazanç: 686,56 TL
Vade Sonu Tutar: 750.686,56 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 25
Net Kazanç: 423,80 TL
Vade Sonu Tutar: 750.423,80 TL
ENPARA
Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 627,22TL
Vade Sonu Tutar: 750.627,22TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 31
Net Kazanç: 525,52 TL
Vade Sonu Tutar: 750.525,52 TL
ICBC
Faiz Oranı: Yüzde 31.5
Net Kazanç: 533,99 TL
Vade Sonu Tutar: 750.533,99 TL