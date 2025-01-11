800 bin TL'nin getirisi belli oldu! Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Mevduat faizinde son durum
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 250 baz puan indirmesinin ardından mevduat faiz oranlarında dalgalanmalar bekleniyordu. Politika faiz kararı sonrası bankaların mevduat faizi oranları da merak ediliyor. Peki 800 bin TL'lik bir mevduat hesabına hangi banka ne kadar faiz oranı veriyor? En yüksek faizi veren bankalar hangileri? İşte 11 Ocak 2025 itibarıyla 800 bin TL'lik 32 gün vadeli TL mevduat işlemlerinde bankaların sunduğu faiz oranları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 50’den yüzde 47,5'e indirmesinin ardından gözler mevduat faizlerine çevrildi. Yeni yıl itibarıyla mevduat faiz oranları aşağı yönlü bir eğilim seyretti.
Mevduata yüzde 50 ve üzerinde faiz sunan banka sayısında düşüş yaşanırken, uzmanlar yüzde 50’nin üzerindeki mevduat faiz oranları için son günlerin yaşandığını dile getiriyor.
Ayrıca, bankaların mevduat faizlerinde daha belirgin bir düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor.
Peki 800 bin TL'nin aylık getirisi (32 günlük) ne kadar oldu? Hangi banka 800 bin TL'ye ne kadar faiz veriyor? İşte ayrıntılar...
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 25 bin 249 TL
Vade Sonu Tutar: 825 bin 249 TL