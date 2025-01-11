800 bin TL'nin getirisi belli oldu! Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Mevduat faizinde son durum

Ayrıca, bankaların mevduat faizlerinde daha belirgin bir düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor.

Peki 800 bin TL'nin aylık getirisi (32 günlük) ne kadar oldu? Hangi banka 800 bin TL'ye ne kadar faiz veriyor? İşte ayrıntılar...