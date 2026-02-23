9 bin kilometrelik lezzet yolculuğu! Şoklayıp şoklayıp gönderiyorlar
Gaziantep’in coğrafi işaretli içli köfte, lahmacun, yuvalama ve katmer gibi lezzetleri, dondurulmuş gıda teknolojisiyle işlenerek ABD, Avrupa ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere 6 ülkeye gönderiliyor.
Türkiye’nin gastronomi başkentlerinden Gaziantep’in coğrafi işaretli tatları, ileri dondurma teknolojisi sayesinde dünya sofralarına ulaşıyor. -40 derecede şoklama yöntemiyle hazırlanan ürünler, hem tazeliğini koruyor hem de uzun süre dayanarak ihracat pazarlarında yer buluyor.
Gaziantep mutfağı, Antalya’da düzenlenen Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi’nde (FSUMMIT) tanıtıldı. Coğrafi işaretli ürünlerin yer aldığı stant, yerli ve yabancı katılımcıların yoğun ilgisini gördü.
Yetkililer, Gaziantep’te faaliyet gösteren bir firmanın yaklaşık iki yıldır yöresel yemekleri dondurulmuş gıda teknolojisiyle işleyerek yurt dışına ulaştırdığını açıkladı. Bu kapsamda içli köfte, katmer, lahmacun, yuvalama ve ekşili ufak köfte ihracat listesinde yer alıyor.
Ürünler -40 derecede şoklanarak ABD, Körfez ülkeleri ve Avrupa pazarına gönderiliyor. Bu yöntem sayesinde yemekler katkı maddesi kullanılmadan üretiliyor ve soğuk zincir korunarak bir yıl boyunca dayanabiliyor.
Firma yetkilisi, Gaziantep’in zengin mutfağını pratik ve taze şekilde dünya mutfaklarına taşımak olduğunu söyledi. Dondurulmuş gıda sektöründeki büyümenin bu süreci hızlandırdığını ifade etti.
Yurt dışında yaşayan tüketicilerin Türkiye’de tattıkları lezzetleri aynı kaliteyle aradığını belirten yetkili, coğrafi işaretli ürünlerin özellikle Avrupa pazarında önemli bir avantaj sağladığını vurguladı.
Gaziantep’in coğrafi işaretli ürün çeşitliliğinin pazarda güçlü bir konum oluşturduğunu dile getiren yetkili, Avrupa’da bu tür ürünlere yönelik talebin satışları kolaylaştırdığını ve önemli bir boşluğun değerlendirildiğini kaydetti.
Firma, klasik içli köftenin yanı sıra ıspanaklı, zeytinli, çedar peynirli ve vegan seçenekler de geliştirdi. Özellikle hurmalı içli köfte, Körfez ülkelerinde yoğun talep görüyor.
Katmer ve “Turkish Pizza” olarak sunulan lahmacun da dış pazarda ilgi görüyor. Körfez ülkelerinde benzer damak tadı talebi artırırken, Avrupa ve ABD’deki Türk ve Arap toplulukları önemli bir müşteri kitlesi oluşturuyor.
Şu anda 6 ülkeye ihracat yapıldığını belirten firma yetkilisi, ağırlıklı pazarların Körfez bölgesi ve ABD olduğunu söyledi. Avrupa’da özellikle İsveç’ten içli köfte ve lahmacuna ciddi talep geldiği ifade edildi.