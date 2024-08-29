A101 29 Ağustos Perşembe İndirim Kataloğu: iPhone 15 Pro'da dikkat çeken indirim
Türkiye’nin önde gelen indirimli marketlerinden biri olan A101 bugün (29 Ağustos) itibarıyla satışa sunulan kampanyalı ürünlerini paylaştı. ‘Aldın Aldın’ kataloğunda okulların açılmasına sayılı günler kala kırtasiye malzemeleri dikkat çekiyor. A101’de bu hafta kırtasiye ürünlerinin yanı sıra mutfak eşyalarından temel gıda ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi var. A101’de bu hafta Apple iPhone 15 Pro 256 GB’lık cep telefonu da satıyor. iPhone 15 Pro’nun fiyatı ise 72 bin 899 lira… İşte 29 Ağustos A101 Aldın Aldın kataloğundaki ürünler…
A101 Aldın Aldın Kataloğu’nda 29 Ağustos 2024 Perşembe günü satışa çıkacak ürünler arasında Skechers ve New Balance marka spor ayakkabılar da yer alıyor.
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Skechers ve New Balance marka erkek, kadın ve unisex modelleriyle geniş bir seçenek A101 müşterilerini bekliyor.
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Okulların açılmasına sayılı günler kala yayınlanan 29 Ağustos A101 kataloğunda kırtasiye ürünleri dikkat çekiyor.
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Adidas, Vans, Puma, Under Armour marka çantalar A101’in indirim kataloğunda öne çıkıyor.
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