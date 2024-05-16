A101 AKTÜEL 16 MAYIS: İşte Birkenstock terlikten bisiklete televizyondan termosa indirimli ürünler
A101 ALDIN ALDIN 16 MAYIS PERŞEMBE: A101 marketler indirimli ürünlerde bu hafta geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Elektronik eşyadan ev gereçlerine, kamp ürünlerinden elektrikli araçlara kadar pek çok farklı kategoride ürün bu perşembe (16 Mayıs) raflarda olacak. A101’in bu hafta dikkat çeken ürünleri arasında de Volta marka elektrikli bisiklet, akülü araba, bisiklet ve termos bulunuyor.
A101’in Aldın Aldın kataloğunun 16 Mayıs Perşembe sayısı yayınlandı. A101 marketlerde bugünden itibaren; elektriklik motordan akülü arabalara, kamp malzemelerinden halıya kadar çok çeşitli ürün bulunuyor. İşte 16 Mayıs Perşembe A101 Aldın Aldın kataloğundaki dikkat çeken ürünler…
Volta Vsm Elektrikli Motorlu Bisiklet
Fiyat: 15 bin 490 TL
Nominal Motor Gücü: 220 W
Maksimum Hız: 25 km/sa
Şarj Süresi: 6-8 Saat
Yeni dijital hız göstergesi
40 Kilometre menzil (Yol, hava ve sürücü koşullarına bağlı olarak menzil değişkenlik gösterebilmektedir)
16-2.50 ön lastik ve 14-2.50 arka lastik
Kilitli ve taşınabilir batarya ile evde kolay şarj imkânı
48V 14Ah VRLA jel batarya
52 Kilogram ağırlık (Batarya dahil)
4 kademe LED akü seviye göstergesi
LED ön far ve stop lambası
Ön sepet
Alaşım orta ayak
Geniş, konforlu sele
Yüksek kalite alüminyum alaşım jant
Kampanalı ön ve arka fren
Gaz kolu ve pedal desteği ile kullanım imkânı
~1510 x 630 x 1060 mm
L1e-A sınıfı Avrupa Birliği Tip Onay Belgeli
Menzil değeri (AB) 134/2014*2018/295 yönetmeliği uyarınca ölçülmüştür
TSE tarafından özel amaçlı incelenmiştir
Euro 5 standardında
B sınıfı ehliyet ve diğer tüm ehliyetler ile kullanım imkanı
Orcamp OUT-5050 Termos 1000 ml
Fiyat: 679 T
Yüzde 100 304 Paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir
24 saat sıcak, 36 saat soğuk saklama etkili
Çift katmanlı vakumlu, kırılmaz dış yüzey
Bardaklı kapak, vakumlu kapak, filtre süzgeç
Deri taşıma kemerli, kaymaz kauçuk taban
JVC LT-65VA3405T 65" Ultra Hd Android
Fiyat: 21 bin 999 TL
3 x HDMI
Dahili wi-fi
Wireless Display
2 x USB
E sınıfı enerji
Bluetooth
Dolby vision
Ekran yansıtma
Atmos German + Nicam Stereo
4K ultra hd
Android tv
Exxen / Tivibu / Youtube / Netflix / Prime Video
Vestel servis güvencesinde 3 yıl garantili