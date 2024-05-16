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  4. A101 AKTÜEL 16 MAYIS: İşte Birkenstock terlikten bisiklete televizyondan termosa indirimli ürünler

A101 AKTÜEL 16 MAYIS: İşte Birkenstock terlikten bisiklete televizyondan termosa indirimli ürünler

A101 ALDIN ALDIN 16 MAYIS PERŞEMBE: A101 marketler indirimli ürünlerde bu hafta geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Elektronik eşyadan ev gereçlerine, kamp ürünlerinden elektrikli araçlara kadar pek çok farklı kategoride ürün bu perşembe (16 Mayıs) raflarda olacak. A101’in bu hafta dikkat çeken ürünleri arasında de Volta marka elektrikli bisiklet, akülü araba, bisiklet ve termos bulunuyor.

A101’in Aldın Aldın kataloğunun 16 Mayıs Perşembe sayısı yayınlandı. A101 marketlerde bugünden itibaren; elektriklik motordan akülü arabalara, kamp malzemelerinden halıya kadar çok çeşitli ürün bulunuyor. İşte 16 Mayıs Perşembe A101 Aldın Aldın kataloğundaki dikkat çeken ürünler…

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Volta Vsm Elektrikli Motorlu Bisiklet

Fiyat: 15 bin 490 TL

Nominal Motor Gücü: 220 W

Maksimum Hız: 25 km/sa 

Şarj Süresi: 6-8 Saat

Yeni dijital hız göstergesi

40 Kilometre menzil (Yol, hava ve sürücü koşullarına bağlı olarak menzil değişkenlik gösterebilmektedir)

16-2.50 ön lastik ve 14-2.50 arka lastik

Kilitli ve taşınabilir batarya ile evde kolay şarj imkânı

48V 14Ah VRLA jel batarya

52 Kilogram ağırlık (Batarya dahil)

4 kademe LED akü seviye göstergesi

LED ön far ve stop lambası

Ön sepet

Alaşım orta ayak

Geniş, konforlu sele

Yüksek kalite alüminyum alaşım jant

Kampanalı ön ve arka fren

Gaz kolu ve pedal desteği ile kullanım imkânı

~1510 x 630 x 1060 mm

L1e-A sınıfı Avrupa Birliği Tip Onay Belgeli

Menzil değeri (AB) 134/2014*2018/295 yönetmeliği uyarınca ölçülmüştür

TSE tarafından özel amaçlı incelenmiştir

Euro 5 standardında

B sınıfı ehliyet ve diğer tüm ehliyetler ile kullanım imkanı

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Orcamp OUT-5050 Termos 1000 ml

Fiyat: 679 T

Yüzde 100 304 Paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir

24 saat sıcak, 36 saat soğuk saklama etkili

Çift katmanlı vakumlu, kırılmaz dış yüzey

Bardaklı kapak, vakumlu kapak, filtre süzgeç

Deri taşıma kemerli, kaymaz kauçuk taban

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JVC LT-65VA3405T 65" Ultra Hd Android 

Fiyat: 21 bin 999 TL

3 x HDMI

Dahili wi-fi

Wireless Display

2 x USB

E sınıfı enerji

Bluetooth

Dolby vision

Ekran yansıtma

Atmos German + Nicam Stereo

4K ultra hd

Android tv

Exxen / Tivibu / Youtube / Netflix / Prime Video

Vestel servis güvencesinde 3 yıl garantili

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