A101 AKTÜEL 30 MAYIS: A101'de Kurban Bayramı indirimleri: Büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları
A101 market 30 Mayıs Perşembe itibarıyla geçerli yeni indirim kampanyalarını duyurdu. A101 30 Mayıs İndirim Kataloğu’nda Kurban Bayramı ve yaz tatiline özel indirimler dikkat çekiyor. A101 üzerinden küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık hissesi satın almak mümkün. Yaz tatiline hazırlanan vatandaşlar için de dikkat çeken ürünler A101 marketlerde…
A101’de 16-19 kilogram arası Karaman Koç fiyatı 13 bin 750 TL olarak belirlendi.
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23-26 kilogram büyükbaş 1/7 hisse (kemiksiz) fiyatı ise 16 bin 950 TL olarak belirlendi.
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A101 marketlerde kurbanlık için peşin fiyatına taksit imkânı da var.
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30 Mayıs’ta A101 marketlere VOLTA marka YIDE elektrikli Moped de geliyor. 31 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılan elektrikli araç, mağazalarda ve A101 ekstrada satılacak.
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