AB ülkelerinde asgari ücret ne kadar?
Türkiye'de 2021 yılının asgari ücretinin belirlenmesi için görüşmeler başladı. Asgari ücret çok sayıda işçi ve işveren tarafından merakla beklenirken, şu anda uygulanan asgari ücret 2010 yılından bu yana ilk kez 300 doların altına inmiş oldu.
Türkiye'de asgari ücret 296.8 dolara gerilerken, bunun sonucunda AB ülkeleri ile makas iyice açıldı.
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Avrupa'da şu an Türkiye'ye en yakın asgari ücret 371 dolar ile Bulgaristan'da uygulanırken, en yüksek asgari ücret ise 2 bin 548 dolar ile Lüksemburg'da uygulanıyor.
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İşte AB ülkelerinde uygulanan asgari ücretler...
(Ücretlerin dolara dönüştürülmüş karşılıklarıdır.)
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Belçika: 1896.86
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