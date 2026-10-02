ABD’de gençler ikinci işe yöneldi: Z kuşağında oran yüzde 80’e çıktı

Ek iş artık istisna değil



Araştırmaya göre çalışanların yüzde 61’i, ana işinin dışında ek gelir sağlayan bir işte de yer aldı. Üstelik bu grubun yüzde 71’i, bunu daha fazla harcama yapmak için değil, doğrudan finansal ihtiyaç nedeniyle yaptığını belirtti. Bu tablo, gelir artırma arayışının geçici bir tercih değil, kalıcı bir zorunluluğa dönüştüğünü gösteriyor.