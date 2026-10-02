ABD’de gençler ikinci işe yöneldi: Z kuşağında oran yüzde 80’e çıktı
Goldman Sachs Asset Management’ın 2026 ABD emeklilik araştırması, artan yaşam maliyetinin çalışanları ek işe ittiğini ortaya koydu. Ek iş artık yalnız düşük gelir grubunun değil, özellikle genç çalışanların hızla yaygınlaşan gelir tamamlama yoluna dönüşüyor.
Ek iş artık istisna değil
Araştırmaya göre çalışanların yüzde 61’i, ana işinin dışında ek gelir sağlayan bir işte de yer aldı. Üstelik bu grubun yüzde 71’i, bunu daha fazla harcama yapmak için değil, doğrudan finansal ihtiyaç nedeniyle yaptığını belirtti. Bu tablo, gelir artırma arayışının geçici bir tercih değil, kalıcı bir zorunluluğa dönüştüğünü gösteriyor.
Ek iş eğiliminin en güçlü görüldüğü grup Z kuşağı oldu. Araştırmada Z kuşağının yüzde 80’inin ana işi dışında da gelir yaratacak bir iş yaptığı görüldü. Bu oran, genç çalışanların kariyerlerinin daha başında olmasına rağmen barınma, eğitim, borç ve günlük yaşam maliyetleri nedeniyle ek gelir arayışına daha erken yöneldiğini ortaya koyuyor.
Ek iş yapanların oranı milenyum kuşağında yüzde 77’ye ulaştı. Bu kesim için tabloyu ağırlaştıran unsur yalnızca günlük harcamalar değil; aynı zamanda çocuk bakımı, konut hedefi, borç ödemeleri ve uzun vadeli birikim ihtiyacı. Araştırma, genç yetişkinlikten orta yaşa uzanan dönemde finansal baskının geniş bir tabana yayıldığını gösteriyor.
Araştırmada Gen X grubunda ek iş yapma oranı yüzde 57 olarak ölçüldü. Kariyer ve gelir açısından en güçlü dönemde olması beklenen bu kuşak için sonuç dikkat çekici bulundu. Çünkü tam da en yüksek kazanç döneminde olan çalışanların önemli bölümü, mevcut gelirini yeterli görmeyerek ikinci bir gelir kapısına ihtiyaç duyuyor.
Büyük hedefler birer birer erteleniyor
Araştırmanın dikkat çeken bulgularından biri de ertelenen finansal hedefler oldu. Katılımcıların yüzde 70’i, önemli bir mali hedefini ertelediğini söyledi. Bu ertelemeler arasında acil durum birikimi, emeklilik tasarrufu, borç kapatma ve konut sahibi olma gibi başlıklar öne çıktı. Z kuşağında bu oranın daha da yükselmesi, baskının ne kadar erken başladığını gösteriyor.
Yalnız bugünün harcamaları değil, yarının planları da değişiyor. Araştırmaya göre Z kuşağı, milenyum kuşağı ve Gen X içinde yer alan katılımcıların yüzde 66’sı, rekabet eden harcama kalemleri nedeniyle emekliliğini ertelemeyi bekliyor. Bu da ek iş meselesinin yalnız anlık nakit ihtiyacına değil, uzun vadeli yaşam planlarına da dokunduğunu ortaya koyuyor.
Araştırma, finansal baskının yalnız düşük gelir grubuyla sınırlı olmadığını da gösterdi. Daha düşük gelirli kesimde sıkışma daha belirgin olsa da, yüksek gelir grubunda da maaştan maaşa yaşadığını söyleyen ve önemli hedeflerini erteleyen geniş bir kesim bulunuyor. Bu durum, gelir artışının tek başına finansal güvenlik hissi yaratmaya yetmediğini gösteriyor.
Emeklilik bazen planlanandan erken geliyor
Araştırmanın emekliler tarafında ortaya koyduğu tablo da dikkat çekici. Emekli katılımcıların yüzde 44’ü, planladığından daha erken emekli olduğunu söyledi. Bu grubun bir kısmı sağlık nedenleriyle, bir kısmı aile bireyine bakım vermek zorunda kaldığı için, bir kısmı da işini kaybettiği için emekliliğe beklediğinden önce geçti. Yani sorun yalnız emekliliğe hazırlanmak değil, bazen emekliliğin beklenmedik biçimde gelmesi.
Baskı işverene de yansıyor
Araştırma, çalışanların para sıkışıklığının artık yalnız hane bütçesinin konusu olmadığını da ortaya koyuyor. Finansal baskı; verimlilik, işe bağlılık ve çalışanların uzun vadeli planlama davranışı üzerinde doğrudan etkili hale geliyor. Bu nedenle ek iş eğilimi, yalnız bireysel gelir sorunu değil; iş gücü yapısını da etkileyen yeni bir çalışma gerçeği olarak öne çıkıyor.
Goldman Sachs Asset Management’ın 2026 emeklilik araştırması, Temmuz 2026’da gerçekleştirilen çalışmaya dayanıyor. Araştırmada 3 bin 612 çalışan ve 1.494 emekli olmak üzere toplam 5 bin 106 kişinin yanıtları değerlendirildi. Bulgular, farklı kuşakların emeklilik hazırlığı, gelir baskısı ve tasarruf davranışlarını aynı çerçevede karşılaştırma imkânı sunuyor.