ABD’de işgücü soğudu, altın hızlandı: Gram fiyatında yeni eşik göründü
ABD’de açık iş sayısının beklentilerin altına inmesi faiz artışı endişesini azaltırken altının ons fiyatı 4 bin 100 doları aşarak 4 bin 130 dolara yaklaştı. Kurun desteğiyle gram altında da 6 bin 300 lira eşiği gündeme geldi.
Altın gece saatlerinde yeniden hızlandı
Altın fiyatları, haftanın ilk bölümündeki kararsız seyrin ardından ABD’den gelen istihdam verisiyle yönünü yeniden yukarı çevirdi.
ABD işlemlerinin başlangıcında 4 bin 60 dolar çevresinde bulunan altının ons fiyatı, açık iş sayısının beklentilerin altında açıklanmasıyla birlikte 4 bin 100 doların üzerine çıktı.
Piyasanın beklediği rakamın altında kaldı
ABD’de haziran ayına ilişkin açık iş sayısı 7 milyon 359 bine geriledi. Piyasa beklentisi açık pozisyonların yaklaşık 7 milyon 440 bin seviyesinde kalacağı yönündeydi. Mayıs ayı rakamı da 7 milyon 537 bin olarak aşağı yönlü güncellendi. Böylece işletmelerin doldurmak istediği açık pozisyonların sayısı bir ayda yaklaşık 178 bin azaldı.
Veri, şirketlerin yeni çalışan ararken önceki aylara göre daha temkinli davranmaya başladığını gösterdi.
İş gücü piyasası çökmüyor ancak hız kaybediyor
Açık iş sayısındaki düşüşe karşın raporun diğer bölümleri ani bir ekonomik bozulmaya işaret etmedi.
Haziranda işe alınanların sayısı 5,3 milyon seviyesinde kalırken işe alım oranı yüzde 3,4 olarak gerçekleşti. İşinden kendi isteğiyle ayrılanların sayısı 3,2 milyon, işten çıkarılanların sayısı ise 1,8 milyon oldu.
Bu tablo, ABD iş gücü piyasasının hâlâ ayakta kaldığını ancak işverenlerin yeni istihdam oluşturma isteğinin kademeli biçimde zayıfladığını gösteriyor.
Altın neden bu kadar hızlı tepki verdi?
Altın faiz getirisi sağlamadığı için ABD faizlerinin yükselmesi, tahvil ve mevduat gibi faizli araçları değerli metal karşısında daha cazip hâle getiriyor.
İstihdamın zayıflaması ise Fed’in yeni bir faiz artışına gitmeden önce daha uzun süre bekleyebileceği beklentisini güçlendiriyor.
Bu nedenle açık iş sayısının beklentilerin altında kalması, Fed’in yeniden faiz artıracağı endişesini bir miktar azalttı ve altına yeni alım getirdi.
Fed içinde faiz artışı tartışması bitmedi
Fed, 29 Temmuz’daki toplantısında politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı. Ancak karar oy birliğiyle alınmadı.
Üç Fed üyesi, enflasyon baskısının sürdüğünü belirterek faizin 0,25 puan artırılması yönünde oy kullandı.
Bu ayrıntı altın açısından önemli. Çünkü iş gücü piyasasının zayıflaması değerli metali desteklerken enflasyonun yüksek kalması Fed’in yeniden sıkılaşma ihtimalini tamamen ortadan kaldırmıyor.
İmalat verisi ters yönde sinyal verdi
İstihdam piyasasındaki soğumaya karşılık ABD sanayi sektöründen daha güçlü bir tablo geldi.
ISM imalat endeksi temmuzda 55,6 puana yükselerek Mayıs 2022’den bu yana en yüksek seviyesini gördü. İmalat istihdam endeksi de 33 ay sonra ilk kez büyüme bölgesine geçti.
Güçlü üretim ve yeni sipariş verileri, ABD ekonomisinin hızlı bir durgunluğa girmediğini gösteriyor. Bu durum Fed’in faiz artışı ihtimalinin tamamen fiyatlardan çıkmasını engelliyor.
Gram altında 6 bin 200 liranın üzeri korundu
Türkiye’de gram altının fiyatı yalnızca ons altına değil, dolar/TL kuruna da bağlı olarak değişiyor.
Altının ons fiyatının yaklaşık 4 bin 95 dolar, dolar/TL’nin ise 47,57 seviyesinde bulunduğu hesaplamada gram altının teorik karşılığı yaklaşık 6 bin 265 liraya ulaşıyor.
Veri sağlayıcılardaki alış ve satış farklarına göre gram altın 5 Ağustos sabahında yaklaşık 6 bin 200 ile 6 bin 270 lira arasında fiyatlanıyor.
Gram altında üç farklı hesap öne çıkıyor
Dolar/TL’nin 47,57 seviyesinde değişmediği varsayıldığında altının ons fiyatındaki her 100 dolarlık hareket, gram altının teorik değerini yaklaşık 150 lira etkiliyor.
Ons altının 4 bin dolar seviyesine çekilmesi gram altında yaklaşık 6 bin 120 liraya işaret ediyor.
Ons fiyatının 4 bin 100 dolarda kalması yaklaşık 6 bin 270 lirayı, 4 bin 200 dolara yükselmesi ise yaklaşık 6 bin 425 lirayı gündeme getiriyor. Bu hesaplamalar kuyumcu makası, işlem maliyetleri ve piyasa farkları hariç teorik değerleri gösteriyor.
Dolar ve tahvil faizleri yeniden belirleyici olacak
ABD dolar endeksi 100 puanın hemen altında ve son haftaların düşük seviyelerine yakın bulunurken 10 yıllık ABD tahvil faizi yaklaşık yüzde 4,6 seviyesinde seyrediyor.
Doların zayıflaması, diğer para birimleriyle altın alan yatırımcıların maliyetini azaltarak değerli metali destekliyor.
Tahvil faizlerinin yeniden yüzde 4,7’nin üzerine çıkması ise faiz getirisi olmayan altının yükselişini sınırlayabilir. Bu nedenle istihdam verisinin ardından dolar ve tahvil piyasasındaki tepki de yakından izlenecek.
Altının önünde üç kritik veri var
Altın yatırımcısının önündeki ilk önemli gelişme 5 Ağustos’ta açıklanacak özel sektör istihdam raporu olacak.
Ardından 7 Ağustos Cuma günü Türkiye saatiyle 15.30’da ABD tarım dışı istihdam verisi yayımlanacak. İstihdamın beklentilerin altında kalması, Fed üzerindeki faiz artırma baskısını daha da azaltabilir.
Son büyük sınav ise 12 Ağustos’ta açıklanacak temmuz ayı enflasyonu olacak. Enflasyonun güçlü kalması hâlinde iş gücü piyasasındaki soğuma altın için tek başına yeterli olmayabilir.