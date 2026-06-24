ABD'den Türk KOBİ'lerine dev fırsat: Arazi tahsisi, maaş desteği, vergi muafiyeti
Türk KOBİ'leri için ABD pazarında yeni bir fırsat kapısı açıldı. 3,7 trilyon dolarlık ithalat hacmine sahip ABD'de yatırım yapan şirketlere arazi tahsisi, personel maaş desteği ve vergi muafiyeti gibi önemli teşvikler sunulurken, Türk firmalarını Amerikan pazara daha hızlı sokacak trend başladı.
Amerikan Türk Ticaret ve Yatırım Konseyi (ATIC), küçük ve orta ölçekli işletmelerin ABD'ye ihracatını artırmak ve iş birliğini geliştirmek amacıyla KOBİ buluşmalarının 5'incisini Kocaeli'de düzenledi.
Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle, düzenlenen programda Amerika pazarına açılmak isteyen KOBİ'leri bekleyen fırsatlar ve izlenmesi gereken yol haritaları değerlendirildi.
ABD pazarında dev fırsatlar
Etkinlikte paylaşılan verilere göre, 2025'te Türkiye'den ABD'ye yapılan ihracat 16,3 milyar dolar civarında gerçekleşti.
Geçen yıl dünya genelinden 3,7 trilyon dolarlık ithalat yapan ABD, 2025'te sadece Avrupa'dan 633 milyar dolarlık ürün ve hizmet aldı. Bu devasa ticaret hacmi de KOBİ'ler için büyük fırsatlar barındırıyor.
"Amerika'da 1 milyon doları 100 milyon yapmak çok kolay"
ATIC Başkanı Erden Bilginer, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 13-14 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirterek gerçek potansiyelin 100 milyar dolar düzeyine çıkabileceğini ifade etti.
Bu potansiyelin kullanılması gerektiğini belirten Bilginer, "Amerika'da 1 milyon doları 100 milyon yapmak çok kolay. Bu devasa potansiyeli kullanmak için KOBİ'lerimizi doğru örgütlemeliyiz" dedi.
Avrupa pazarına karşılık ABD pazarı
Avrupa pazarında karbon salınımı ve "Made in Europe" gibi kısıtlamaların başladığını ifade eden Bilginer "Avrupa pazarı tıkanmaya başladı. Yüzünüzü ABD'ye döndüğünüzde ise bambaşka bir dünya var. Özellikle son dönemde ABD'de çok önemli bir kapı açıldı" diye konuştu.
"Yatırım yapmak isteyenlere inanılmaz imkanlar sağlanıyor"
Bilginer, ABD pazarında Türk KOBİ'leri için öne çıkan fırsatı ise şöyle anlatı:
Orada yatırım yapmak isteyenlere inanılmaz imkanlar sağlanıyor. Türk şirketleriyle Amerikan şirketlerinin birleşme olasılıkları daha fazla arttı. Amerikan şirketleri satılıyor. Özellikle üçüncü jenerasyon, yani babadan kalan fabrikalar veya tesisler satılmaya başlandı. Dolayısıyla Türkiye'de bugün parası olan ve imkanları olan firmaların Amerikan firmalarını satın alarak Amerikan pazarına girmeleri kolaylaştı. Amerikan pazarına Amerikan şirketi olarak girdiğinizde göçmenlik vizesi gibi sorunları da ortadan kaldırmış oluyorsunuz
ATIC olarak KOBİ'lere yatırımın nerede ve nasıl yapılacağına dair stratejik rehberlik sunduklarını da vurgulayan Bilginer, ABD'nin dünyada yatırımı en fazla teşvik eden ülkelerden biri olduğunu söyledi.
Arazi tahsisi, maaş desteği ve vergi muafiyeti
Her eyaletin kendi destek mekanizmaları olduğuna dikkati çeken Bilginer, yatırımcılara arazi tahsisi, personel maaş desteği ve belirli sürelerle vergi muafiyeti gibi imkanlar sunulduğunu anlattı.