ABD'den Türk KOBİ'lerine dev fırsat: Arazi tahsisi, maaş desteği, vergi muafiyeti

ATIC olarak KOBİ'lere yatırımın nerede ve nasıl yapılacağına dair stratejik rehberlik sunduklarını da vurgulayan Bilginer, ABD'nin dünyada yatırımı en fazla teşvik eden ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Arazi tahsisi, maaş desteği ve vergi muafiyeti

Her eyaletin kendi destek mekanizmaları olduğuna dikkati çeken Bilginer, yatırımcılara arazi tahsisi, personel maaş desteği ve belirli sürelerle vergi muafiyeti gibi imkanlar sunulduğunu anlattı.