ABD'nin 28 yıllık simge Türk restoranı kapanma kararı aldı
Texas eyaletine bağlı Houston'da 1998 yılından bu yana hizmet veren Türk restoranı Istanbul Grill, kira kaynaklı sorunlar nedeniyle faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. Türk mutfağının önemli temsilcilerinden biri olarak gösterilen restoran, 18 Temmuz'da son kez müşterilerini ağırlayacak.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston kentinde faaliyet gösteren ve Türk mutfağını tanıtan önemli işletmeler arasında gösterilen Istanbul Grill, 28 yıllık serüvenini noktalamaya hazırlanıyor.
Rice Village bölgesinde bulunan restoran yönetimi, kapanma kararının kontrol edemedikleri kira koşullarından kaynaklandığını duyurdu. İşletme, 18 Temmuz'da son kez hizmet verecek.
Müşterilere duygusal veda
Restoran tarafından yapılan açıklamada, yıllar boyunca müşterilerle kurulan bağın kendileri için büyük önem taşıdığı vurgulandı. Açıklamada, restoranın sadece yemek yenilen bir mekan değil, aynı zamanda birçok ailenin özel anılarına ev sahipliği yapan bir buluşma noktası olduğu belirtildi.
Genel Müdür Shahin Zaghibi de son günlerin aile için oldukça duygusal geçtiğini ifade ederek, mülk sahibiyle yaşanan sorunların son birkaç yılda arttığını ve işletmeyi sürdürmenin mümkün olmadığını söyledi.
Yüzlerce teşekkür mesajı geldi
Kapanış kararının duyurulmasının ardından restoran yönetimine yüzlerce teşekkür ve veda mesajı ulaştı. Zaghibi, yıllar boyunca müşterilerin doğum günlerinden mezuniyetlere, düğün kutlamalarından aile buluşmalarına kadar birçok özel anına tanıklık ettiklerini belirterek, bunun kendileri için en büyük miras olduğunu söyledi.
Türk lezzetleriyle tanındı
Istanbul Grill, 1998 yılında Türkiye'den Houston'a taşınan iki kardeş tarafından kuruldu. Restoran, taş fırında hazırlanan Türk pideleri, lahmacun, kebap çeşitleri, imam bayıldı, meze tabağı ve İskender kebabı gibi geleneksel lezzetleriyle bölgede geniş bir müşteri kitlesine ulaştı.
Dündar ailesi, restoranı farklı bir noktada yeniden açma ihtimalini değerlendirse de şu aşamada netleşmiş bir taşınma planı bulunmuyor.