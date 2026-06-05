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ABD'nin 28 yıllık simge Türk restoranı kapanma kararı aldı

Texas eyaletine bağlı Houston'da 1998 yılından bu yana hizmet veren Türk restoranı Istanbul Grill, kira kaynaklı sorunlar nedeniyle faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. Türk mutfağının önemli temsilcilerinden biri olarak gösterilen restoran, 18 Temmuz'da son kez müşterilerini ağırlayacak.

Mutluhan Yıldız
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ABD'nin 28 yıllık simge Türk restoranı kapanma kararı aldı - Resim: 1

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston kentinde faaliyet gösteren ve Türk mutfağını tanıtan önemli işletmeler arasında gösterilen Istanbul Grill, 28 yıllık serüvenini noktalamaya hazırlanıyor.

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ABD'nin 28 yıllık simge Türk restoranı kapanma kararı aldı - Resim: 2

Rice Village bölgesinde bulunan restoran yönetimi, kapanma kararının kontrol edemedikleri kira koşullarından kaynaklandığını duyurdu. İşletme, 18 Temmuz'da son kez hizmet verecek.

Müşterilere duygusal veda

Restoran tarafından yapılan açıklamada, yıllar boyunca müşterilerle kurulan bağın kendileri için büyük önem taşıdığı vurgulandı. Açıklamada, restoranın sadece yemek yenilen bir mekan değil, aynı zamanda birçok ailenin özel anılarına ev sahipliği yapan bir buluşma noktası olduğu belirtildi.

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ABD'nin 28 yıllık simge Türk restoranı kapanma kararı aldı - Resim: 3

Genel Müdür Shahin Zaghibi de son günlerin aile için oldukça duygusal geçtiğini ifade ederek, mülk sahibiyle yaşanan sorunların son birkaç yılda arttığını ve işletmeyi sürdürmenin mümkün olmadığını söyledi.

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ABD'nin 28 yıllık simge Türk restoranı kapanma kararı aldı - Resim: 4

Yüzlerce teşekkür mesajı geldi

Kapanış kararının duyurulmasının ardından restoran yönetimine yüzlerce teşekkür ve veda mesajı ulaştı. Zaghibi, yıllar boyunca müşterilerin doğum günlerinden mezuniyetlere, düğün kutlamalarından aile buluşmalarına kadar birçok özel anına tanıklık ettiklerini belirterek, bunun kendileri için en büyük miras olduğunu söyledi.

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ABD'nin 28 yıllık simge Türk restoranı kapanma kararı aldı - Resim: 5

Türk lezzetleriyle tanındı

Istanbul Grill, 1998 yılında Türkiye'den Houston'a taşınan iki kardeş tarafından kuruldu. Restoran, taş fırında hazırlanan Türk pideleri, lahmacun, kebap çeşitleri, imam bayıldı, meze tabağı ve İskender kebabı gibi geleneksel lezzetleriyle bölgede geniş bir müşteri kitlesine ulaştı.

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ABD'nin 28 yıllık simge Türk restoranı kapanma kararı aldı - Resim: 6

Dündar ailesi, restoranı farklı bir noktada yeniden açma ihtimalini değerlendirse de şu aşamada netleşmiş bir taşınma planı bulunmuyor.

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