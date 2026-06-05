ABD'nin 28 yıllık simge Türk restoranı kapanma kararı aldı

Rice Village bölgesinde bulunan restoran yönetimi, kapanma kararının kontrol edemedikleri kira koşullarından kaynaklandığını duyurdu. İşletme, 18 Temmuz'da son kez hizmet verecek.

Müşterilere duygusal veda

Restoran tarafından yapılan açıklamada, yıllar boyunca müşterilerle kurulan bağın kendileri için büyük önem taşıdığı vurgulandı. Açıklamada, restoranın sadece yemek yenilen bir mekan değil, aynı zamanda birçok ailenin özel anılarına ev sahipliği yapan bir buluşma noktası olduğu belirtildi.