ABD'nin askeri desteği neden önemli? İşte dünyanın en güçlü orduları... Türkiye de aralarında

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen günlerde Oval Ofis’te ağırladığı Ukraynalı mevkidaşına kameralar önünde layık gördüğü muamele diplomasi tarihine geçti. Trump, yardımcısı J.D. Vence ile Volodimir Zelenski’yi önce payladı, sonra da Beyaz Saray’dan kovdu.

Trump, Biden döneminde Kiev Yönetimi’ne yapılan askeri yardımın parasını çıkarmak için Ukrayna’nın değerli mineral yataklarının ABD’ye devredilmesini istiyor. Zelenski, Oval Ofis’teki skandal görüşme sonrası yaptığı açıklamada, ABD desteğinin hayati olduğunu ve müzakere masasına dönmeye hazır olduğunu ifade etti. Ancak Washington Yönetimi bırakın olumlu yaklaşmayı, Kiev’e verdiği askeri desteği kesti.

Öte yandan ABD dünyanın hem ekonomik hem de askeri olarak en büyük gücü…