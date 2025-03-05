ABD'nin askeri desteği neden önemli? İşte dünyanın en güçlü orduları... Türkiye de aralarında
ABD'nin Trump idaresinde Ukrayna'ya verdiği desteği kesmesi dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Washington'ın desteğini çekmesi hem Rusya'nın zaferine alan açacak hem de Avrupa'nın güvenliği açısından tehdit oluşturacak. Peki Kiev Yönetimi'ne dünyada destek olabilecek en güçlü ülkeler hangileri?
ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen günlerde Oval Ofis’te ağırladığı Ukraynalı mevkidaşına kameralar önünde layık gördüğü muamele diplomasi tarihine geçti. Trump, yardımcısı J.D. Vence ile Volodimir Zelenski’yi önce payladı, sonra da Beyaz Saray’dan kovdu.
Trump, Biden döneminde Kiev Yönetimi’ne yapılan askeri yardımın parasını çıkarmak için Ukrayna’nın değerli mineral yataklarının ABD’ye devredilmesini istiyor. Zelenski, Oval Ofis’teki skandal görüşme sonrası yaptığı açıklamada, ABD desteğinin hayati olduğunu ve müzakere masasına dönmeye hazır olduğunu ifade etti. Ancak Washington Yönetimi bırakın olumlu yaklaşmayı, Kiev’e verdiği askeri desteği kesti.
Öte yandan ABD dünyanın hem ekonomik hem de askeri olarak en büyük gücü…
Dünyanın en güçlü ordusu ABD'nin
ABD merkezli Global Fire Power sitesinin askeri birlik sayısından finansal duruma, lojistik kapasiteden coğrafyaya 60’ın üzerinde faktörü kullanarak belirlediği güç sıralamasına (PwrIndx) göre; ABD 145 ülke arasında lider konumda. PwrIndx'de en iyi skor 0.000.
ABD’nin PwrIndx skoru ise 0.00477.
ABD’nin savunma bütçesi ise 895 milyar dolar.
Rusya ikinci sırada yer alıyor
Peki Batı’nın güçlü desteğine rağmen Ukrayna işgalinde kontrolü elinde bulunduran Rusya ne durumda?
Rusya’nın PwrIndx skoru 0.0788.
ABD’nin arkasında dünyanın askeri olarak en güçlü ülkesi olarak değerlendirilen Global Fire Power’a göre Moskova Yönetimi’nin savunma bütçesi ise 126 milyar dolar.