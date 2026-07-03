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AÇIKLANDI! Haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu... İşte 6 aylık enflasyon farkı oranı

Haziran ayı enflasyon rakamları bugün açıklandı. Emekli ve memurun gözü bu rakamlardaydı.. Açıklanan TÜFE oranları sonrası 6 aylık enflasyon farkı hesaplandı ve emekli ile memurun zam oranı belli oldu.

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AÇIKLANDI! Haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu... İşte 6 aylık enflasyon farkı oranı - Resim: 1

Türkiye'nin bugün bir numaralı gündemi enflasyon rakamlarıydı... Açıklanan ÜFE ve TÜFE sonrası emekli ve memurun zam oranı netleşti. Milyonlar TÜİK'ten gelen rakamlara odaklanırken peş peşe gelen soru "Enflasyon oranı kaç oldu" oluyor.

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AÇIKLANDI! Haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu... İşte 6 aylık enflasyon farkı oranı - Resim: 2

Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu saat 10.00'da haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre enflasyon haziran ayında yüzde 0,99, yıllık olarak ise yüzde 32,11 olarak gerçekleşti.

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AÇIKLANDI! Haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu... İşte 6 aylık enflasyon farkı oranı - Resim: 3

6 aylık enflasyon farkı da %17.76 oldu.

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