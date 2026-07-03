AÇIKLANDI! Haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu... İşte 6 aylık enflasyon farkı oranı

Türkiye'nin bugün bir numaralı gündemi enflasyon rakamlarıydı... Açıklanan ÜFE ve TÜFE sonrası emekli ve memurun zam oranı netleşti. Milyonlar TÜİK'ten gelen rakamlara odaklanırken peş peşe gelen soru "Enflasyon oranı kaç oldu" oluyor.