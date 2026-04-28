Adana’da patates hasadı başladı: Verim düştü, fiyatlar belirsiz
Yağışların etkisiyle rekoltenin gerilediği Adana’da turfanda patates hasadı başladı. Dönüm başına verim 3 tona düşerken, tarlada kilogram fiyatı 23-25 lira seviyesinde seyrediyor. Üretici ise hasat arttıkça fiyatların nasıl şekilleneceği konusunda temkinli.
Rekolte yağışlara takıldı
Kent genelinde yaklaşık 61 bin dönüm alanda yetiştirilen ve “sarı altın” olarak anılan turfanda patateste bu yıl üretim, olumsuz hava koşullarından etkilendi. Önceki yıllarda dönüm başına 4-5 ton ürün alınırken, bu sezon verim ortalama 3 tona geriledi.
Fiyatlar geçen yıla yakın seyrediyor
Turfanda patatesin kilogram fiyatı, boyutuna göre değişmekle birlikte geçen yıla benzer şekilde 23 ila 25 lira arasında işlem görüyor.
"Verim beklediğimizin altında"
Hasat sırasında değerlendirmelerde bulunan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, rekoltedeki düşüşe dikkat çekerek, "Bu yıl patatesten umduğumuz verimi alamayacağız. Dönüme 3 ton, bazı yerlerde 3,5 ton verim alınacak. Fiyatın 23-25 lira olduğu söyleniyor. Hasat bollaştığında fiyatlar eğer böyle giderse çiftçimiz patatesten biraz para kazanacak. İleriki günlerde hasat bollaştığında fiyatlar ne olur bilemiyoruz" dedi.
Depolarda kışlık patates var
Doğan, kışlık patatesin hâlâ depolarda bulunduğunu ve fiyatların düşük seyrettiğini belirterek, "Şu an halen kışlık patateslerimiz depolarda. 4 lira, 5 lira, en iyi patates 8 lira, 10 lira. Şu an kışlık patates para etmiyor. Geçen yıl 22-25 Şubat'ta çok kuvvetli bir don meydana geldi. Patateste verim kaybı yaşadık ve hasat bir ay gecikmeli başladı. Patates geçen sene piyasaya girdiğinde fiyat 22 ile 24 lira arasındaydı ancak Haziran ayında 7-8 liraya kadar geriledi. İnşallah bu yıl fiyatlar geçen yılki kadar gerilemez" ifadelerini kullandı.
Üreticiden destek çağrısı
Patates ve soğan üreticilerine yönelik Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) desteğinin gerekli olduğunu dile getiren Doğan, sektörde fiyat istikrarının önemine işaret etti.