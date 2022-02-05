AGROEXPO'da yeni teknolojiler görücüye çıktı Tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin en büyük fuarı olarak gösterilen AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda yeni teknolojiler görücüye çıktı.

İzmir'de bu yıl 90 ülkeden 1050 firmanın katılımıyla 17'nci kez düzenlenen AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda, tarım ve hayvancılıkta kullanılan yeni teknolojiler görücüye çıktı. 1 | 14

Zirai insansız hava araçlarıyla tarımsal üretim ve takip yazılımlarının ilgi gördüğü fuarda dünya pazarına açılmaya hazırlanan yerli teknolojiler de tanıtılıyor. 2 | 14

6 Şubat Pazar günü kapılarını kapatacak olan fuarı organize eden Orion Fuarcılık'ın Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan, fuarın katılımcı ve ziyaretçi profilinin gençleştiğini, bunun Türk tarımı adına sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi. 3 | 14