Ağustosta yüzde 30'un üzerinde prim yapan 13 hisse
Global borsalar arasında ağustosun yıldızı Türkiye borsası oldu. Yılbaşından bu yana olan kayıplarını telafi eden Borsa İstanbul'da bazı hisseler yatırımcılarını bir başka sevindirdi. İşte ağustos ayında yüzde 30'un üzerinde prim yapan hisseler...
Ağustos ayında en çok yükseliş kaydeden hisse Penta Teknoloji oldu. Halka arzı sonrası bu yıl mayısta Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayan şirket ağustosta yüzde 113,71 yükseldi.
Temmuz başında halka arzının ardından borsa yolculuğuna başlayan Kütahya Şeker Fabrikaları hissesi de yüzde 111,77 aylık yükseliş yaşadı.
Yakın İzleme Pazarı’ndaki Ufuk Yatırım Yönetim Gayrimenkul yüzde 76,32’lik aylık yükselişiyle dikkat çekti.
Selçuk Gıda yüzde 66,74, Alt Pazar’daki Doğan Burda ise yüzde 52,07’lik getiriye imza attı.