Aile bütçesinde üçlü baskı: Gıda, elektrik ve ulaşım öne çıktı

Devletlerin hareket alanı da daralıyor





2020’den bu yana küresel ekonominin birçok şoka karşı dayanmasını sağlayan en önemli unsurlardan biri kamu harcamaları oldu. Araştırmaya katılanların yüzde 69’u geçmiş dönemde mali desteğin ekonomik dayanıklılığın temel kaynaklarından biri olduğunu düşünüyor. Ancak önümüzdeki bir yılda aynı ölçüde kamu desteği bekleyenlerin oranı yalnızca yüzde 28. Bu durum, yeni bir ekonomik veya enerji şoku yaşanması halinde hükümetlerin haneleri desteklemek için geçmiş yıllardaki kadar geniş hareket alanına sahip olmayabileceğine işaret ediyor.