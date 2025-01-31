Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (31 Ocak 2025)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşlar Google benzeri arama motorlarında "güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları ne kadar?" "Benzinin litresi kaç TL?", "İstanbul'da benzinin litre fiyatı ne kadar?" benzeri soruları aratıyor. İşte detaylar... 1 | 10

Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında 31 Ocak 2025 itibarıyla indirim geldi. 2 | 10

Motorine (mazot) indirim mi geldi? Motorine (mazot) ne kadar indirim geldi? 31 Ocak itibarıyla geçerli bir olmak üzerine motorin (mazot) fiyatlarına 89 kuruş indirim uygulandı. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir planlı indirim, zam bulunmasa da fiyatların düne göre 1 ila 2 kuruş arası artış yaşadığı gözleniyor. LPG fiyatları ise sabit kaldı. 3 | 10