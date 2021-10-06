Akdeniz Üniversitesi'nde tropikal meyve hasadı

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın katıldığı hasatta, pitaya, yıldız meyvesi, mango, tatlı patates, kudret narı ve guava meyvesi toplandı.

Dünyanın susuz tarımı ve daha az su tüketen bitkileri tercih etmesiyle daha az ve kontrollü su ile yetiştirilen tropikal meyve araştırmalarına hız verdiklerini aktaran Özkan şunları kaydetti: