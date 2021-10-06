Akdeniz Üniversitesi'nde tropikal meyve hasadı
Akdeniz Üniversitesi tropik meyve araştırma seralarında yetiştirilen, pitaya, yıldız meyvesi, mango, tatlı patates, kudret narı ve guava hasadına başlandı.
Akdeniz Üniversitesi tropik meyve araştırma seralarında yetiştirilen tropikal meyvelerin hasadına başlandı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın katıldığı hasatta, pitaya, yıldız meyvesi, mango, tatlı patates, kudret narı ve guava meyvesi toplandı.
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamide Gübbük'ten bilgi alan Rektör Özkan, Antalya'nın Türkiye'deki tarımın merkezi konumunda olduğunu belirtti.
Dünyanın susuz tarımı ve daha az su tüketen bitkileri tercih etmesiyle daha az ve kontrollü su ile yetiştirilen tropikal meyve araştırmalarına hız verdiklerini aktaran Özkan şunları kaydetti: