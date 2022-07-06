Akdeniz'de en fazla yaş meyve ve sebze ihracatı yapan firmalara ödül

Mersin'deki insanların girişimci ruhu ve dinamizmin gurur verici olduğunu belirten Elvan, "Mersin inanılmaz, büyük bir potansiyele sahip. Ben kentin önümüzdeki günlerde çok daha iyi noktalara gideceğine yürekten inanıyorum." dedi.

Elvan, ülke ekonomisi için ihracatın önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Sizler meyve ve sebze ihracatçıları olarak bizim için çok önemlisiniz. İhraç ettiğiniz ürünün katma değeri açısından baktığımızda belki yüzde 95'i ithal etmeden Türkiye'de kendi kaynağımızla kullanmış olduğumuz ürün ve iş gücü. Burada da cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Arkadaşlar ithalattan ziyade ihracattır ki memleketi zengin yapacak' sözü yazılı. Dolayısıyla siz ihracatçılarımıza çok büyük görev düşüyor."