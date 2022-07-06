Akdeniz'de en fazla yaş meyve ve sebze ihracatı yapan firmalara ödül
Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, geçen yıl birlik bünyesinde en fazla ihracat yapan firmalara ödül verdi.
"2021 Yılı İhracatın Yıldızları Ödül Töreni", Akdeniz İhracatçı Birliklerinde (AKİB) yapıldı. Törene Hazine ve Maliye Eski Bakanı Lütfi Elvan da katıldı.
Mersin'deki insanların girişimci ruhu ve dinamizmin gurur verici olduğunu belirten Elvan, "Mersin inanılmaz, büyük bir potansiyele sahip. Ben kentin önümüzdeki günlerde çok daha iyi noktalara gideceğine yürekten inanıyorum." dedi.
Elvan, ülke ekonomisi için ihracatın önemine işaret ederek, şöyle konuştu:
"Sizler meyve ve sebze ihracatçıları olarak bizim için çok önemlisiniz. İhraç ettiğiniz ürünün katma değeri açısından baktığımızda belki yüzde 95'i ithal etmeden Türkiye'de kendi kaynağımızla kullanmış olduğumuz ürün ve iş gücü. Burada da cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Arkadaşlar ithalattan ziyade ihracattır ki memleketi zengin yapacak' sözü yazılı. Dolayısıyla siz ihracatçılarımıza çok büyük görev düşüyor."
İhracatçı firmaların, ürünleri işleyip, katma değerlerini arttırma yönünde yatırım yapması gerektiğini vurgulayan Elvan, Mersin'de 6-11 Kasım'da yapılması planlanan Uluslararası Turunçgil Kongresi'nin çok sayıda kişiyi ağırlayacağını belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.