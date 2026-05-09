Akıllı telefon alacaklara müjde! 12 taksit sınırı genişliyor
Ticaret Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yeni düzenleme ile akıllı telefonlarda 12 taksit sınırının genişletilmesi bekleniyor. Mevcut durumda yalnızca 20 bin TL altındaki cihazlarda uygulanan 12 taksit imkanının, 30-35 bin TL bandındaki telefonları da kapsayacağı konuşuluyor.
Akıllı telefon pazarında uzun süredir sektörün gündeminde olan taksit sorunu için dikkat çeken bir adım geliyor. Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yeni düzenleme kapsamında, daha yüksek fiyatlı telefon modellerinin de 12 taksit kapsamına alınması planlanıyor. Düzenlemenin mayıs sonu veya haziran ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Akıllı telefon sektöründe özellikle son dönemde yaşanan maliyet artışları, fiyatların hızla yükselmesine neden oldu. Küresel tedarik zincirindeki sorunlar ve bellek maliyetlerindeki artış, giriş seviyesi telefonlarda bile ciddi fiyat yükselişlerini beraberinde getirdi.
5G teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte tüketicilerin yeni modellere ilgisi artarken, yükselen fiyatlar nedeniyle satışlarda yavaşlama yaşanmaya başladı. Hem üreticiler hem de GSM operatörleri, fiyat ve talep arasındaki dengenin bozulduğunu savunuyordu.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre sektör temsilcileri uzun süredir mevcut taksit sınırının esnetilmesi için hükümetle temaslarını sürdürüyordu. Yapılan görüşmelerde özellikle 20 bin TL olan mevcut sınırın artık piyasa gerçeklerini karşılamadığı ifade edildi.
Mevcut uygulamaya göre fiyatı 20 bin TL’nin altında olan akıllı telefonlarda 12 taksit yapılabiliyor. Ancak bu rakamın üzerindeki cihazlarda taksit sayısı yalnızca 3 ile sınırlandırılıyor.
Yeni düzenleme ile birlikte 30 bin TL hatta 35 bin TL seviyesindeki cihazların da 12 taksit kapsamına alınması hedefleniyor. Böylece orta segment ve üst orta segment modellerde tüketiciye daha rahat ödeme imkanı sunulacak.
Uzmanlara göre taksit sınırının yükseltilmesi özellikle teknoloji perakendecileri açısından önemli bir hareketlilik yaratabilir. Sektörde yılın ikinci yarısında satışların yüzde 15 ila yüzde 20 arasında artabileceği tahmin ediliyor.
Düzenlemenin yalnızca satışlara değil, dijital dönüşüm sürecine de katkı sağlaması bekleniyor. Daha fazla kişinin yeni nesil cihazlara erişebilmesiyle birlikte mobil internet kullanımı ve dijital hizmetlere talebin artacağı değerlendiriliyor.