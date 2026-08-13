Alman bankasından dikkat çeken TL yorumu

Karahan’ın önümüzdeki dönemde bir haftalık repo ihalelerine başlanmasının gündemde olduğunu söylemesine dikkat çeken Ghose, böyle bir adımın efektif fonlama maliyetini mekanik olarak aşağı çekeceğini belirtti. Ghose’ye göre bu uygulama pratikte faiz indirimiyle eşdeğer bir sonuç yaratabilir.