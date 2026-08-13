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Alman bankasından dikkat çeken TL yorumu

Almanya merkezli Commerzbank, Türk Lirası için dikkat çeken bir değerlendirme yayımladı. Banka, kur yönetiminin giderek zorlaşacağını ve TL’nin yıl sonuna kadar daha fazla değer kaybedebileceğini öngördü. Commerzbank Stratejisti Tatha Ghose, politika yapıcıların değer kaybının hızını yavaşlatabileceğini ancak temel yönü değiştiremeyeceğini savundu.

Giray Topçular
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Alman bankasından dikkat çeken TL yorumu - Resim: 1

Türk Lirasının yılın geri kalanındaki seyrine ilişkin uluslararası finans kuruluşlarından yeni değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Son tahmin Almanya’nın önde gelen bankalarından Commerzbank’tan geldi.

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Alman bankasından dikkat çeken TL yorumu - Resim: 2

Commerzbank Stratejisti Tatha Ghose, yayımladığı değerlendirme notunda Türkiye’nin döviz rezervlerinden kur politikasına ve enflasyon görünümünden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) olası adımlarına kadar birçok başlığı ele aldı.

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Alman bankasından dikkat çeken TL yorumu - Resim: 3

Ghose, swaplar hariç net döviz rezervlerinin hâlâ mütevazı seviyelerde olduğunu belirtirken, Merkez Bankası ve kamu bankalarının TL’deki değer kaybını yumuşatmak amacıyla döviz müdahalelerini kullanma konusunda ağır bir yük taşıdğini ifade etti.

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Alman bankasından dikkat çeken TL yorumu - Resim: 4

Commerzbank’ın değerlendirmesinde özellikle Dolar/TL kurunun izlediği seyir dikkat çekti. Ghose, kurun belirli dönemlerde yatay hareket ettikten sonra yeni seviyelere yükseldiğine işaret ederek bu görünümü daha önce de gözlemledikleri bir örüntü olarak değerlendirdi.

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Alman bankasından dikkat çeken TL yorumu - Resim: 5

“Dolar/TL grafiği tanıdık hikâyeyi anlatıyor” diyen Ghose, kurdaki hareketi “ardışık savunma hatlarının aşılması” şeklinde tanımladı.

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Alman bankasından dikkat çeken TL yorumu - Resim: 6

Commerzbank’ın Türk Lirasına ilişkin en dikkat çekici değerlendirmelerinden biri ise yılın geri kalanındaki kur görünümüne yönelik oldu.

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Alman bankasından dikkat çeken TL yorumu - Resim: 7

Ghose, mevcut tabloyu sağlıklı bulmadığını belirterek politika yapıcıların TL’nin değer kaybı patikasını yumuşatabileceğini ancak temel yönü değiştiremeyeceğini savundu.

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Alman bankasından dikkat çeken TL yorumu - Resim: 8

Commerzbank stratejisti, ortaya çıkan politika ikileminin Türk Lirası açısından negatif olduğu değerlendirmesinde bulundu.

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Alman bankasından dikkat çeken TL yorumu - Resim: 9

Banka, Türkiye’nin dezenflasyon sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Ghose’ye göre dezenflasyon stratejisi, enflasyondaki görünüm ile dış kaynaklı fiyat şokunun aynı anda yarattığı “çifte zorlukla” karşı karşıya bulunuyor.

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Alman bankasından dikkat çeken TL yorumu - Resim: 10

Commerzbank’ın değerlendirmesinde TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın Enflasyon Raporu sunumundaki açıklamalarına da yer verildi.

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Alman bankasından dikkat çeken TL yorumu - Resim: 11

Karahan’ın önümüzdeki dönemde bir haftalık repo ihalelerine başlanmasının gündemde olduğunu söylemesine dikkat çeken Ghose, böyle bir adımın efektif fonlama maliyetini mekanik olarak aşağı çekeceğini belirtti. Ghose’ye göre bu uygulama pratikte faiz indirimiyle eşdeğer bir sonuç yaratabilir.

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Alman bankasından dikkat çeken TL yorumu - Resim: 12

Commerzbank stratejisti, bir haftalık repo ihalelerine geçişin “teknik normalleşme” şeklinde adlandırılabileceğini ancak döviz piyasasının olası hamleyi farklı okuyabileceğini savundu.

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Alman bankasından dikkat çeken TL yorumu - Resim: 13

Ghose, piyasanın böyle bir adımı para politikasında “gevşeme” olarak değerlendireceğini belirtti.

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Alman bankasından dikkat çeken TL yorumu - Resim: 14

Commerzbank’ın genel beklentisi ise Türk Lirasındaki değer kaybının yıl sonuna kadar devam etmesi yönünde. 

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Alman bankasından dikkat çeken TL yorumu - Resim: 15

Banka, kurdaki hareketin politika adımlarıyla yavaşlatılabileceğini ancak mevcut koşullarda ana eğilimin değiştirilmesinin zor olduğunu düşünüyor.

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