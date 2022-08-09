Alternatif yem tritikalenin hasadı başladı

Ulaş TİGEM'in yaklaşık 71 bin dekarlık araziye sahip olduğunu vurgulayan Şimşek, "Burada bitkisel ve hayvansal üretim söz konusu. Hayvansal üretimde Kangal Akkaraman koyunu üretimi ve yine Kangal köpeği üretimi ön plana çıkıyor. Bitkisel üretimde de yem bitkileri özellik arz ediyor." ifadelerini kullandı.

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