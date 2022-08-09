Alternatif yem tritikalenin hasadı başladı
Sivas'ta, buğday ve çavdarın melezinden elde edilen, kaba yem açığını kapatmada alternatif ürün olarak yetiştirilen tritikalenin hasadına başlandı.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Sivas Ulaş Tarım İşletmesi'nde düzenlenen tritikale hasadına katılan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, işletmenin ülkenin en büyük kamusal tarım işletmelerinden olduğunu belirtti.
Ulaş TİGEM'in yaklaşık 71 bin dekarlık araziye sahip olduğunu vurgulayan Şimşek, "Burada bitkisel ve hayvansal üretim söz konusu. Hayvansal üretimde Kangal Akkaraman koyunu üretimi ve yine Kangal köpeği üretimi ön plana çıkıyor. Bitkisel üretimde de yem bitkileri özellik arz ediyor." ifadelerini kullandı.
Yem bitkisi olarak kullanılan tritikalenin önemine dikkati çeken Şimşek, "Ulaş TİGEM Türkiye'nin tohumluk tritikale ihtiyacının yaklaşık yüzde 50'sini karşılıyor. Amacımız tümünü karşılamak. Daha verimli yem bitkileri üretmeyi ve bu şekilde tarım sektöründe kaliteyi artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Ulaş TİGEM'in 18 bin dekar alanına ekilen tritikaleden 4 bin 250 ton rekolte beklendiği belirtildi.