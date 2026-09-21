Altın 20 yılın en yüksek reel faizine rağmen neden düşmüyor?

Bugün ortaya çıkan tabloda ise önemli bir farklılık bulunuyor. Reel faizler yükselmesine rağmen ETF'lerde güçlü bir satış görülmüyor. Böylece bu kez yalnızca altın fiyatının değil, yatırımcı talebinin de reel faizlerle geleneksel bağından uzaklaşmaya başladığı değerlendiriliyor.