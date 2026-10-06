Altın 4 bin 100 dolara dayandı: Kritik gün yarın

Son bir aydaki sert geri çekilmeye rağmen altının yıllık performansı henüz negatife dönmüş değil. Canlı piyasa ekranındaki verilere göre ons altın bir yıl öncesine kıyasla 235,60 dolar yukarıda bulunuyor. Yıllık artış yüzde 6,06 seviyesinde.

Böylece piyasada iki farklı tablo ortaya çıkıyor: Uzun vadede fiyat hâlâ geçen yılın üzerinde, ancak son 30 günlük harekette satış baskısı belirgin. Yatırımcı açısından kritik soru, bu düzeltmenin 4 bin 100 dolar çevresinde durup durmayacağı.