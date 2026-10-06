Altın 4 bin 100 dolara dayandı: Kritik gün yarın
Spot altın bu sabah 4.120,60 dolar alış ve 4.122,60 dolar satış seviyesinde. Gün içinde 4.105,50 doları gören ons altında güçlü dolar ve 24 yılın zirvesindeki tahvil faizleri baskı yaratırken gözler yarınki Fed tutanaklarına çevrildi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın sabaha 4 bin 120 dolarda başladı
Altın fiyatları 6 Ekim sabahına satış baskısıyla giriyor. TSİ 05.46 itibarıyla spot altında alış fiyatı 4.120,60 dolar, satış fiyatı ise 4.122,60 dolar seviyesinde bulunuyor.
Ons altın gün içinde 4.105,50 dolara kadar gerilerken 4.171,40 doları da gördü. Günlük kayıp yüzde 0,46 seviyesinde. Bu görünüm, 4 bin 100 dolar çevresini kısa vadede altın yatırımcısının izleyeceği ilk önemli bölge haline getirdi.
Altın fiyatlarındaki oynaklık sabah saatlerinde belirginleşti. Günün en düşük seviyesi 4.105,50 dolar olurken fiyat buradan sınırlı bir toparlanmayla yeniden 4.120 doların üzerine çıktı.
Bu hareket, 4 bin 100 dolar çevresinde alıcıların tamamen çekilmediğini gösteriyor. Ancak bu bölgenin kalıcı biçimde aşağı geçilmesi halinde altında son haftalarda görülen düzeltmenin yeni bir aşamaya taşınma riski bulunuyor. Yukarıda ise gün içindeki 4.171,40 dolarlık tepe ilk direnç alanlarından biri.
Kısa vadeli görünüm yalnız günlük fiyat hareketinden ibaret değil. Canlı piyasa verilerine göre ons altın son 30 günde 308,50 dolar geriledi. Aylık kayıp yüzde 6,97’ye ulaştı. Bu tablo, yılın önceki bölümündeki güçlü yükselişin ardından altının ciddi bir düzeltme sürecinden geçtiğini gösteriyor.
Dolayısıyla 4 bin 100 dolar seviyesi yalnız psikolojik bir eşik değil; yaklaşık bir aydır devam eden satışın nerede dengelenebileceği açısından da önem taşıyor.
Son bir aydaki sert geri çekilmeye rağmen altının yıllık performansı henüz negatife dönmüş değil. Canlı piyasa ekranındaki verilere göre ons altın bir yıl öncesine kıyasla 235,60 dolar yukarıda bulunuyor. Yıllık artış yüzde 6,06 seviyesinde.
Böylece piyasada iki farklı tablo ortaya çıkıyor: Uzun vadede fiyat hâlâ geçen yılın üzerinde, ancak son 30 günlük harekette satış baskısı belirgin. Yatırımcı açısından kritik soru, bu düzeltmenin 4 bin 100 dolar çevresinde durup durmayacağı.
Tahvil faizleri altını zorluyor
Altının karşısındaki en güçlü baskılardan biri ABD tahvil piyasasından geliyor.
ABD’nin 10 ve 30 yıllık tahvil getirileri pazartesi günü 24 yılın en yüksek seviyelerine çıktı. Uzun vadeli faizlerin bu ölçüde yükselmesi, faiz getirisi sağlamayan altının yatırımcı açısından fırsat maliyetini artırıyor.
Normal koşullarda tahvil faizlerindeki sert yükseliş altın üzerinde daha güçlü satış yaratabiliyor. Buna rağmen onsun 4 bin doların üzerinde kalması, başka talep kaynaklarının fiyatın altında destek oluşturduğunu gösteriyor.
Fed, 15-16 Eylül toplantısının tutanaklarını yarın açıklayacak. Belgede üyelerin enflasyon, istihdam ve faizlerin bundan sonraki seyri konusundaki değerlendirmeleri aranacak. Özellikle yeni faiz artışlarının zamanlaması konusunda Fed içindeki görüşlerin ne kadar güçlü olduğu altın açısından önemli olacak. Tutanakların daha sıkı para politikasına işaret etmesi tahvil faizlerini yeniden yukarı taşıyabilir; daha temkinli bir ton ise altına destek verebilir.
Fed’in eylül toplantısı piyasalar açısından önemli bir dönüm noktası oldu. Federal Açık Piyasa Komitesi, federal fonlama faizinin hedef aralığını 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 seviyesine çıkardı. Karar 12’ye karşı sıfır oyla alındı. Fed aynı açıklamada enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğine dikkat çekti. Yarın yayımlanacak tutanakların önemi de burada ortaya çıkıyor: Piyasa, kurul üyelerinin eylül artışını tek başına yeterli görüp görmediğini ve yeni artırımlar konusunda ne düşündüğünü anlamaya çalışacak.
Merkez bankalarından altına destek
Piyasanın kısa vadeli faiz baskısına rağmen altın için güçlü bir uzun vadeli mesaj merkez bankalarından geldi.
İtalya’da düzenlenen Küresel Değerli Metaller Konferansı’nda altının resmi rezervlerdeki rolü yeniden gündeme taşındı.
Merkez bankaları açısından altın yalnız fiyatı yükselen bir yatırım aracı değil. Kriz dönemlerinde değer koruma özelliği, rezervleri çeşitlendirmesi ve jeopolitik belirsizlik karşısında bağımsız bir varlık olması, altını resmi rezerv yönetiminde farklı bir konuma yerleştiriyor.
Merkez bankalarının altına ilgisinin arkasında dikkat çekici bir özellik bulunuyor: Altın başka bir ülkenin, şirketin veya finans kuruluşunun yükümlülüğü değil.
Bu nedenle tahvil ve benzeri finansal varlıklardan farklı olarak doğrudan kredi veya temerrüt riski taşımıyor.
Kamu borçlarının arttığı, jeopolitik gerilimlerin yükseldiği ve ülkelerin yabancı rezervlerinin güvenliği konusunda daha fazla soru sorduğu bir ortamda bu özellik önem kazanıyor. Altının rezerv portföylerindeki kalıcılığının temel nedenlerinden biri de bu.
2022’den sonra piyasa değişti
Altın talebinin yapısında son birkaç yılda belirgin bir değişim yaşandı.
2022’den itibaren özellikle gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının alımları resmi sektörün altın piyasasındaki ağırlığını artırdı. Yüksek fiyatların mücevher talebini baskılamasına karşılık merkez bankaları ve yatırım ürünleri daha görünür hale geldi.
Bu değişim, geçmişte altın ile reel faizler arasındaki güçlü ters ilişkinin neden zaman zaman zayıfladığını da açıklıyor. Tahvil faizleri yükselse bile merkez bankası talebi fiyatın tamamen çözülmesini engelleyebiliyor.
Merkez bankaları 289 ton aldı
Dünya Altın Konseyi’nin son çeyreklik verileri bu değişimi rakamlara da yansıtıyor.
Merkez bankaları ve diğer resmi kurumların net altın alımları 2026’nın ikinci çeyreğinde 288,9 tona ulaştı. Bir yıl önce aynı dönemde 177,9 ton olan alımlar böylece yüzde 62 arttı.
Bu rakam, altının karşısındaki yüksek faiz baskısına rağmen resmi sektörün piyasadan çekilmediğini gösteriyor. Kısa vadede 4 bin 100 dolar ve Fed belirleyici olurken uzun vadede merkez bankası talebi altının en önemli desteklerinden biri olmaya devam ediyor.