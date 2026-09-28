Altın 4 bin 200 dolar sınırına çekildi: Fiyatı sarsabilecek 7 gelişme

Gram altında iki ayrı fiyatlama çalışıyor

Türkiye’de altın yatırımcısı açısından tabloya bir değişken daha ekleniyor. Gram altın yalnızca ons fiyatındaki harekete değil, dolar/TL kuruna da bağlı olduğu için ons altındaki sert düşüş aynı oranda gram fiyatına yansımayabilir. Ons fiyatı gerilerken dolar/TL yükselirse kur etkisi kaybın bir bölümünü sınırlayabilir. Ons ve kurun aynı yönde hareket ettiği dönemlerde ise gram altındaki değişim daha belirgin hale gelebilir. Bu nedenle Türkiye’de yatırımcıların bu hafta yalnız 4 bin 200 dolar sınırını değil, döviz kurunun yönünü de birlikte izlemesi gerekecek.