Altın 4 bin 200 dolar sınırına çekildi: Fiyatı sarsabilecek 7 gelişme
Altının ons fiyatı yeni haftaya 4 bin 200 dolar sınırında ve güçlü satış baskısıyla başladı. Fed’in sıkılaşma mesajları, yükselen tahvil faizleri ve güçlü doların ardından gözler PCE enflasyonu ile cuma günkü istihdam verisine çevrildi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın yeni haftaya baskı altında girdi
Altın yatırımcısı yoğun veri trafiğinin yaşanacağı yeni haftaya savunmada giriyor. Altının ons fiyatı geçen haftanın ikinci yarısında 4 bin 250 dolar bölgesine kadar çekildikten sonra yeni haftanın ilk işlemlerinde de 4 bin 200 dolar sınırına yakın seyrediyor. Son hareket, yalnızca kâr satışından kaynaklanmıyor. ABD Merkez Bankası’nın yeniden faiz artırımlarına yönelmesi, doların güçlenmesi ve uzun vadeli ABD tahvil faizlerinin sert yükselmesi altının önündeki üç önemli baskı unsuru haline geldi.
Altın üzerindeki baskının merkezinde Fed’in 16 Eylül’de aldığı karar bulunuyor. Banka politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına çıkardı. Daha önemlisi, Fed üyelerinin yıl sonuna ilişkin faiz beklentileri sıkılaşmanın tamamlanmadığını gösterdi. 18 politika yapıcının 16’sı 2026 bitmeden en az bir faiz artışı daha öngörüyor. Bu görünüm, yılın ilk bölümünde faiz indiriminden destek bulan altın açısından dengeleri tersine çevirdi ve faiz getirisi olmayan değerli metalin üzerindeki baskıyı artırdı.
Altını zorlayan ikinci cephe ABD tahvil piyasası. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi geçen hafta yüzde 5,16 civarına çıkarak uzun yılların en yüksek seviyelerine yaklaştı. Tahvil faizinin yükselmesi, yatırımcıya faiz ödeyen güvenli varlıkların cazibesini artırırken altın tutmanın fırsat maliyetini yükseltiyor. Aynı dönemde dolar endeksinin 101 seviyesine yaklaşması da dolar cinsinden fiyatlanan altına ek baskı getirdi. Bu nedenle altında kalıcı toparlanma için yalnızca alıcıların dönmesi değil, tahvil faizleri ve doların da sakinleşmesi gerekiyor.
Altının son hareketi tek günlük bir düşüşten daha geniş bir görünüm ortaya koyuyor. Değerli metal geçen haftayı da kayıpla kapatırken, son dönemde 4 bin 400 doların üzerindeki yükseliş denemeleri kalıcı olamadı. Özellikle güçlü ABD verileri sonrasında Fed’in ek faiz artışı yapabileceği beklentisinin güçlenmesi alıcıların işini zorlaştırdı. Buna rağmen altın hâlâ yıl içinde görülen dip seviyelerin üzerinde bulunuyor. Bu nedenle piyasadaki asıl soru, 4 bin 200 dolar çevresinin yeni bir toparlanma alanı mı yoksa daha derin bir düzeltmenin başlangıcı mı olacağı.
Salı günü ilk sinyal istihdamdan gelecek
Haftanın ilk önemli ABD verisi 29 Eylül Salı günü açıklanacak JOLTS açık iş sayısı olacak. Veri, Amerikan şirketlerinin iş gücü talebinin ne kadar güçlü kaldığını gösterecek. İş ilanlarının yüksek kalması, Fed açısından ekonominin yüksek faizleri kaldırabildiği ve iş gücü piyasasında ciddi bir soğuma yaşanmadığı şeklinde okunabilir. Böyle bir sonuç faiz artışı beklentilerini destekleyerek dolar ve tahvil faizlerini yukarı itebilir. Beklentilerin altında kalan bir veri ise cuma günkü istihdam raporu öncesinde altına sınırlı da olsa nefes aldırabilir.
Altın açısından haftanın ilk büyük sınavı 30 Eylül Çarşamba günü gelecek. Fed’in en yakından takip ettiği göstergelerden çekirdek PCE fiyat endeksinin aylık bazda yüzde 0,3 artması bekleniyor. Önceki açıklamada aylık artış yüzde 0,2 düzeyindeydi. Yıllık çekirdek PCE için piyasa beklentisi yüzde 3,4 civarında bulunuyor. Verinin beklentilerin üzerinde gelmesi, enflasyonun hâlâ yeterince yavaşlamadığı düşüncesini güçlendirebilir. Bu durumda Fed’in yeni faiz artırımlarına ilişkin fiyatlama yeniden sertleşebilir ve altın üzerindeki baskı artabilir.
Çarşamba günü piyasayı yalnız PCE belirlemeyecek. ABD ikinci çeyrek büyüme verisinin üçüncü tahmini de aynı gün açıklanacak. Güçlü büyüme ile yüksek enflasyonun aynı anda görülmesi, Fed açısından en şahin senaryolardan biri olabilir. Çünkü ekonomi yüksek faiz ortamına rağmen canlı kalırken fiyat baskılarının devam etmesi, para politikasının daha uzun süre sıkı tutulabileceği beklentisini destekler. Altın yatırımcısı bu nedenle yalnız enflasyon rakamına değil, büyüme ve tüketici harcamalarının birlikte nasıl bir tablo oluşturduğuna bakacak.
Çarşamba günü açıklanacak özel sektör istihdam raporu da haftanın önemli parçalarından biri olacak. ADP verisi resmi istihdam raporuyla birebir aynı yönde hareket etmese de cuma günkü veriler öncesinde iş gücü piyasasının hızı konusunda ilk ipucunu verebilir. Beklentilerin belirgin üzerinde bir özel sektör istihdamı, Fed’in yeni faiz artışı için elinin güçlendiği şeklinde yorumlanabilir. Zayıf istihdam artışı ise tam tersine ekonomide soğuma işaretlerini öne çıkararak tahvil faizlerinin geri çekilmesine ve altındaki satış baskısının hafiflemesine yardımcı olabilir.
Perşembe günü sanayi ve fiyat baskısı izlenecek
1 Ekim Perşembe günü ABD ISM imalat sanayi verileri sahneye çıkacak. Manşet endeks kadar işletmelerin ödediği fiyatları gösteren alt endeks de altın açısından önemli olacak. Üretim güçlü kalırken maliyet baskıları yükselirse, piyasalar Fed’in enflasyonla mücadelesinin henüz tamamlanmadığı sonucuna varabilir. Aynı gün açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları da iş gücü piyasasının gücüne ilişkin ek işaret verecek. Altın açısından en zor kombinasyon, güçlü faaliyet ile yüksek fiyat baskısının aynı anda görülmesi olacak.
Cuma günü haftanın asıl sınavı geliyor
Haftanın en sert fiyat hareketi 2 Ekim Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında görülebilir. Piyasa tahminleri istihdam artışının önceki aya göre belirgin biçimde yavaşlayabileceğine işaret ediyor. Ancak gerçekleşmenin beklentilerden güçlü gelmesi, Fed’in ek faiz artışı ihtimalini yeniden öne çıkarabilir. İstihdamla birlikte işsizlik oranı ve ücret artışları da yakından izlenecek. Güçlü istihdam ve yüksek ücret artışının birlikte görülmesi dolar ve tahvil faizlerini destekleyerek altına yeni satış getirebilir.
Çarşamba günkü enflasyon ve cuma günkü istihdam verilerinin beklentileri aşması halinde altın açısından baskının devam ettiği bir senaryo öne çıkabilir. Son günlerde 4 bin 245-4 bin 255 dolar bölgesi alıcıların devreye girdiği ilk alanlardan biri oldu. Bunun altında yaklaşık 4 bin 235 dolar ve ardından psikolojik 4 bin 200 dolar seviyesi izleniyor. Satışların hızlanması halinde 4 bin 200 doların korunup korunamayacağı, düzeltmenin derinliği açısından önemli olacak. Ancak bu seviyeler kesin hedef değil, piyasada izlenen referans bölgeler olarak değerlendirilmeli.
ABD verilerinin ekonomik aktivite ve enflasyonda beklenenden hızlı bir soğumaya işaret etmesi halinde fiyatlama ters yönde çalışabilir. Böyle bir durumda ek faiz artışı beklentileri gerilerken dolar ve tahvil faizlerinde düşüş görülebilir. Altının ilk aşamada 4 bin 300 doların üzerine kalıcı biçimde dönmesi gerekecek. Ardından 4 bin 305-4 bin 317 dolar ve 4 bin 344-4 bin 355 dolar bölgeleri toparlanmanın gücünü gösterecek. Daha yukarıda 4 bin 370-4 bin 390 dolar bandı son satış dalgasının önemli direnç alanlarından biri konumunda.
Gram altında iki ayrı fiyatlama çalışıyor
Türkiye’de altın yatırımcısı açısından tabloya bir değişken daha ekleniyor. Gram altın yalnızca ons fiyatındaki harekete değil, dolar/TL kuruna da bağlı olduğu için ons altındaki sert düşüş aynı oranda gram fiyatına yansımayabilir. Ons fiyatı gerilerken dolar/TL yükselirse kur etkisi kaybın bir bölümünü sınırlayabilir. Ons ve kurun aynı yönde hareket ettiği dönemlerde ise gram altındaki değişim daha belirgin hale gelebilir. Bu nedenle Türkiye’de yatırımcıların bu hafta yalnız 4 bin 200 dolar sınırını değil, döviz kurunun yönünü de birlikte izlemesi gerekecek.