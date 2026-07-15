Altın 4 bin dolar sınavına hazırlanıyor
Altın, ABD enflasyonu sonrası yüzde 2’yi aşan yükselişin ardından Asya seansında 4 bin 40 dolar çevresine çekildi. Gram altın 6 bin 110 liraya inerken petrol fiyatları ve ABD üretici fiyatları günün kritik başlıkları oldu.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
ABD enflasyonunun beklentilerin altında kalmasıyla yüzde 2’yi aşan yükseliş kaydeden altın, Asya işlemlerinde 4 bin 40 dolar çevresinde dengelendi. Gram altın 6 bin 110 liraya inerken petrol ve ABD üretici fiyatları yeni yönü belirleyecek.
Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,27 düşüşle 4 bin 40,93 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise yüzde 0,28 değer kaybederek 6 bin 110 liraya geriledi.
Değerli metal, salı günü ABD enflasyonunun beklentilerden düşük gelmesinin ardından yüzde 2’yi aşan bir yükseliş kaydetmişti. Spot altın günü 4 bin 63,78 dolar seviyesinde tamamlarken ABD altın vadeli işlemleri yüzde 1,6 artışla 4 bin 69,70 dolara çıktı.
Enflasyon rallisi kalıcılaşmadı
ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi haziranda aylık yüzde 0,4 düştü. Fiyatlar böylece Nisan 2020’den bu yana ilk kez aylık bazda geriledi.
Yıllık enflasyon yüzde 4,2’den yüzde 3,5’e inerken piyasa beklentisi yüzde 3,8 seviyesindeydi. Gıda ve enerji fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek enflasyon yıllık yüzde 2,6 ile yüzde 2,8’lik beklentinin altında kaldı.
Verilerin ardından dolar endeksi önceki seansta yüzde 0,35 geriledi. İki yıllık ABD tahvil faizi yaklaşık 9 baz puan düşerken Fed’in temmuz toplantısında faiz artırma ihtimali yüzde 16’ya kadar indi.
Faiz artırımı ihtimalinin zayıflaması, faiz getirisi bulunmayan altının alternatif maliyetini düşürdü. Ancak ilk fiyatlamanın ardından yatırımcıların kâr satışına yönelmesi, Asya seansında yükselişin hızını kesti.
Petrol ve faiz baskısı
Altının önündeki ana risklerden biri yeniden yükselen enerji fiyatları oldu. Brent petrol 85 dolar çevresinde işlem görürken haftalık yükseliş yüzde 12’yi aştı.
Orta Doğu’daki çatışmaların petrol arzına ilişkin endişeleri artırması, ABD enflasyonundaki yavaşlamanın geçici kalabileceği beklentisini güçlendirdi. Enerji maliyetlerinin yeniden yükselmesi, Fed’in yılın ilerleyen dönemlerinde daha sıkı politika uygulama ihtimalini canlı tutuyor.
Fed Başkanı Kevin Warsh da kalıcı yüksek enflasyona tolerans gösterilmeyeceğini söyledi. Piyasalarda temmuz ayında faiz artırımı ihtimali azalsa da yılın geri kalanına ilişkin belirsizlik tamamen ortadan kalkmadı.
Yükselen tahvil faizleri altının taşıma maliyetini artırırken 4 bin dolar seviyesi kısa vadeli görünüm açısından ana destek konumunda bulunuyor. Fiyatın söz konusu seviyenin üzerinde kalması, son düşüşün daha geniş bir satış dalgasına dönüşmesini şimdilik sınırlıyor.
Gram altın 6 bin 110 lira
Yurt içinde gram altın saat 05.45 itibarıyla 6 bin 109,10 liradan alınırken 6 bin 110 liradan satıldı. Günlük kayıp yüzde 0,28 olarak hesaplandı.
Gram altında günün en düşük seviyesi 6 bin 92,57 lira, en yüksek seviye ise 6 bin 142,64 lira oldu. Önceki kapanış 6 bin 127,33 lira, çarşamba günkü açılış ise 6 bin 127,07 lira seviyesinde gerçekleşti.
Dolar/TL’nin 47,03 çevresindeki yatay seyri nedeniyle iç piyasadaki geri çekilmede ağırlıklı olarak ons altındaki düşüş etkili oldu. Gram altın, salı günü ABD enflasyon verisinin ardından gördüğü 6 bin 182 liranın üzerindeki seviyeleri koruyamadı.
Kapalıçarşı’da gram altının satış fiyatı 6 bin 163 lira çevresinde oluşurken kurumlar arasındaki alış ve satış makasları genişliğini korudu.
Gözler üretici fiyatlarında
Altın piyasasının gün içindeki ana gündemini ABD’nin haziran ayı Üretici Fiyat Endeksi oluşturacak. Veri Türkiye saatiyle 15.30’da açıklanacak.
Üretici fiyatlarının güçlü gelmesi, tahvil faizlerini ve doları yeniden yukarı taşıyarak altın üzerinde baskı oluşturabilir. Beklentilerden zayıf bir veri ise Fed’in faiz artırımına gitmeyeceği yönündeki fiyatlamayı güçlendirebilir.
Teknik görünümde 4 bin dolar ana destek olarak izleniyor. Yukarı yönlü hareketlerde 4 bin 91 ile 4 bin 140 dolar aralığı ilk direnç bölgesi olarak öne çıkıyor.
Yatırımcılar gün boyunca ABD üretici fiyatlarının yanı sıra petrol fiyatlarını, Orta Doğu’dan gelecek haberleri, dolar endeksini ve ABD tahvil faizlerini takip edecek.