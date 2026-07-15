Gram altın 6 bin 110 lira

Yurt içinde gram altın saat 05.45 itibarıyla 6 bin 109,10 liradan alınırken 6 bin 110 liradan satıldı. Günlük kayıp yüzde 0,28 olarak hesaplandı.

Gram altında günün en düşük seviyesi 6 bin 92,57 lira, en yüksek seviye ise 6 bin 142,64 lira oldu. Önceki kapanış 6 bin 127,33 lira, çarşamba günkü açılış ise 6 bin 127,07 lira seviyesinde gerçekleşti.